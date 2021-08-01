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Египет поддержал действия президента Туниса
Весь мир
Египет поддержал действия президента Туниса
flickr.com  /  U.S. Department of State

Каир, 1 августа. Североафриканская республика призывает избегать эскалации ситуации и не допускать враждебных действий против государственных учреждений в Тунисе. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ахмед Хафез.

Во внешнеполитическом ведомстве уверены, что нынешнее руководство африканского государства в лице президента Каиса Саида способно справиться с кризисом. Министерство высоко оценило роль национальных институтов в поддержании безопасности и стабильности страны.

«Египет внимательно следит за развитием событий в Тунисской Республике и выражает полную солидарность с братским народом и его законными чаяниями», — заявил пресс-секретарь.

Ведомство подчеркнуло, что в приоритете должно оставаться сохранение интересов, безопасности и возможностей населения. Каир пожелал, чтобы тунисцы преодолели все трудности в ближайшее время и продвинулись вперед к построению лучшего будущего.

В воскресенье, 25 июля, по стране прокатились массовые протесты. Граждане выступили против политики, проводимой исламистской партией «Ан-Нахда».

В тот же день Каис Саид заморозил работу парламента, снял иммунитет с депутатов и распустил правительство. Президент в своем решении опирался на статью 80 Конституции, которая позволяет главе государства «принимать исключительные меры в случае неминуемой опасности».

События в республике вызвали широкую реакцию в мировом сообществе. Не все поддержали перемены в Тунисе. С резким осуждением выступили сторонники организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) и МИД Турции. Глава внешнеполитического ведомства североафриканской республики Осман аль-Джаранди в ответ заявил, что страна идет по пути демократических преобразований.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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египет тунис
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