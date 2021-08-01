Перечислены даты сильных магнитных бурь, прогнозируемых на август

Москва, 1 августа. Жителей России ожидает целая череда магнитных бурь в течение августа. Предупреждение, в особенности, касается метеочувствительных граждан.

Продолжительные и средние по интенсивности бури ожидаются уже 2 и 3 августа. Из-за них у некоторых людей может нарушиться сон, а также появиться недомогание с головокружением.

Более мощное явление прогнозируется на 16 и 17 августа, его ощутят жители Татарстана. Сильные колебания магнитного поля также ожидаются в период с 18 по 20 августа. Отдельные вспышки ожидаются 10, 13, 14, 21, 22 и 29 числа.

Природный катаклизм в виде песчаной бури несколькими днями ранее накрыл провинцию Ганьсу и город Цзюцюань в Китае. Видео с места событий быстро разлетелось в социальных сетях.