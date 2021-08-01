Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 19:18
19:17
Общество
Определены предварительные сроки старта испытаний вакцины "Бетувакс-Ков-2"
19:15
Спорт
Белорусскую спортсменку Тимановскую доставляют в безопасное место
19:14
Политика
В китайском Baijiahao объяснили, почему начало августа оказалось для США тяжелым
19:14
Общество
Эпидемиолог Горелов назвал условие для прекращения борьбы с коронавирусом в России
19:11
Весь мир
Король Марокко призвал Алжир возобновить дипломатические отношения
19:10
Общество
Рухнувший год назад с обрыва в Крыму Mercedes до сих пор «разлагается» на пляже
19:09
Спорт
Волейболист сборной России: Впереди три матча, которые могут изменить жизнь
19:08
Наука
Китайские ученые допустили наличие способности «потеть жиром» у людей
19:07
Общество
Юрий Куклачев рассказал о схожести кошек с людьми и раскритиковал теорию Дарвина
19:03
Шоу-бизнес
Волошина обвинила Биковича в эгоцентризме после расставания с актером
Все новости

Перечислены даты сильных магнитных бурь, прогнозируемых на август
Наука
Перечислены даты сильных магнитных бурь, прогнозируемых на август
nasa.gov  /  NASA

Москва, 1 августа. Жителей России ожидает целая череда магнитных бурь в течение августа. Предупреждение, в особенности, касается метеочувствительных граждан.

Продолжительные и средние по интенсивности бури ожидаются уже 2 и 3 августа. Из-за них у некоторых людей может нарушиться сон, а также появиться недомогание с головокружением.

Более мощное явление прогнозируется на 16 и 17 августа, его ощутят жители Татарстана. Сильные колебания магнитного поля также ожидаются в период с 18 по 20 августа. Отдельные вспышки ожидаются 10, 13, 14, 21, 22 и 29 числа.

Природный катаклизм в виде песчаной бури несколькими днями ранее накрыл провинцию Ганьсу и город Цзюцюань в Китае. Видео с места событий быстро разлетелось в социальных сетях.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Перечислены даты сильных магнитных бурь, прогнозируемых на август
магнитные бури август расписание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru