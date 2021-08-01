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Названы неизвестные ранее полезные свойства авокадо
Общество
Названы неизвестные ранее полезные свойства авокадо
pixabay.com  /  silverstylus

Нью-Йорк, 1 августа. Ученые из Нью-Йорка поделились найденными новыми полезными свойствами авокадо. Этот плод содержит множество важных для здоровья витаминов и микроэлементов.

Авокадо содержит большое количество калия, который помогает мышцам восстанавливаться после больших нагрузок, и будет очень полезен людям, занимающимся спортом или имеющим физические нагрузки. Кроме того, он содержит витамин С, который способен уменьшать боль в мышцах.

Авокадо может влиять на артериальное давление, стабилизируя его независимо от внешних факторов. Растительный жир, которого очень много в этом продукте, не провоцирует увеличение веса. Однако людям, сидящим на диете, лучше употреблять его в первой половине дня, так как плод очень калорийный.

Специалисты Иллинойского технологического университета открыли свойства авокадо влиять на уровень сахара в крови. Кроме того, продукт способен снижать количество плохого холестерина и улучшать состояние кровеносных сосудов.

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