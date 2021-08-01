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Туристка подозревается в осквернении комплекса «Город мертвых» в Северной Осетии

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:34
Происшествия
Туристка подозревается в осквернении комплекса «Город мертвых» в Северной Осетии
wikipedia.org  /  Александр Байдуков / CC BY-SA 4.0

Владикавказ, 1 августа. Сотрудники полиции Северной Осетии подозревают туристку в надругательстве над телами умерших в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых».

Поводом для доследственной проверки стало видео, размещенное россиянкой в соцсетях. На нем молодая девушка, находясь внутри склепа комплекса «Город мертвых» у села Даргавс, держит в руках останки человека и ведет себя неподобающе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Устанавливается личность и местонахождение подозреваемой.

В 2019 году после информации о том, что туристы трогают экспонаты и вытаскивают их из склепов, Даргавский некрополь закрыли для посетителей.

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северная осетия осквернение Город мертвых
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