Туристка подозревается в осквернении комплекса «Город мертвых» в Северной Осетии

Владикавказ, 1 августа. Сотрудники полиции Северной Осетии подозревают туристку в надругательстве над телами умерших в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых».

Поводом для доследственной проверки стало видео, размещенное россиянкой в соцсетях. На нем молодая девушка, находясь внутри склепа комплекса «Город мертвых» у села Даргавс, держит в руках останки человека и ведет себя неподобающе.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Устанавливается личность и местонахождение подозреваемой.

В 2019 году после информации о том, что туристы трогают экспонаты и вытаскивают их из склепов, Даргавский некрополь закрыли для посетителей.