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Мишустин утвердил порядок получения субсидий на разработку нейропроцессоров

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:21
Экономика
Мишустин утвердил порядок получения субсидий на разработку нейропроцессоров
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 августа. Правительство РФ завершило создание правил, которые регулируют получение господдержки разработчиками электронной компонентной базы (ЭКБ).

Претендующие компании могут подать заявку до 1 сентября текущего года. Государство готово выделить помощь для производителей широкого спектра электроники, включая нейропроцессоры для систем с искусственным интеллектом и модули для автомобилей, пишет ТАСС.

«Получить субсидии можно на проекты, которые будут разработаны в течение пяти лет. Размер субсидии - до 1,5 млрд рублей в год. За счет господдержки производители смогут возместить до 90% затрат», — говорится в сообщении кабмина.

Производитель может вкладывать эти средства не только в оплату труда сотрудников, но и на исследования, оснащение сложных рабочих мест и изготовление прототипов продукции. В правительстве выдвигают требования по обеспечению выручки, сопоставимой с объемом субсидии.

Отечественные компании ранее получили безвозвратные субсидии за размещение ценных бумаг на Московской бирже. Об этом рассказывал ФАН.

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