Американские исследователи открыли «эликсир молодости»

Вашингтон, 1 августа. Группа американских ученых заявила о том, что им удалось повлиять на не запрограммированные в ДНК факторы старения.

Ученые поставили перед собой задачу улучшить работу тимуса — органа иммунитета, чьи клетки с возрастом замещаются жировой тканью. В течение года добровольцы получали смесь из препаратов, состоящую из гормона роста и противодиабетических средств.

Через год возраст людей, определяемый по количеству метильных меток на ДНК, оказался меньше на два года. Это значит, что фактически они помолодели, и их возраст уменьшился. Спустя полгода после завершения эксперимента все участники исследований сохраняли свой новый биологический возраст.

После 40 лет мозг человека начинает терять свой объем примерно на 5% каждые десять лет. Американские ученые нашли способ повернуть вспять старение этого жизненно важного органа.