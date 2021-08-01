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Американские исследователи открыли «эликсир молодости»

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:21
Наука
Американские исследователи открыли «эликсир молодости»
pixabay.com  /  brenkee

Вашингтон, 1 августа. Группа американских ученых заявила о том, что им удалось повлиять на не запрограммированные в ДНК факторы старения.

Ученые поставили перед собой задачу улучшить работу тимуса — органа иммунитета, чьи клетки с возрастом замещаются жировой тканью. В течение года добровольцы получали смесь из препаратов, состоящую из гормона роста и противодиабетических средств.

Через год возраст людей, определяемый по количеству метильных меток на ДНК, оказался меньше на два года. Это значит, что фактически они помолодели, и их возраст уменьшился. Спустя полгода после завершения эксперимента все участники исследований сохраняли свой новый биологический возраст.

После 40 лет мозг человека начинает терять свой объем примерно на 5% каждые десять лет. Американские ученые нашли способ повернуть вспять старение этого жизненно важного органа.

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