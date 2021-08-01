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Составлен топ-3 продуктов для предотвращения остеопороза
Общество
Составлен топ-3 продуктов для предотвращения остеопороза
pixabay.com  /  Einladung_zum_Essen

Москва, 1 августа. Хрупкость костей, с которой часто сталкиваются дети, может привести к развитию остеопороза в зрелом возрасте.

Кости истончаются из-за нехватки витаминов, минералов, белков и физических упражнений. Чтобы избежать развития остеопороза у детей в будущем, взрослые уже сейчас должны обратить внимание на их питание. Для костей очень полезен йогурт. Он насыщает их кальцием.

Йогурт также богат витамином D. Еще в нем содержатся йод, калий, фосфор. К тому же в рацион ребенка нужно включить зеленые овощи. Например, это могут быть шпинат, капуста, кресс-салат, салат ромэн. В них содержится магний, необходимый для активного развития костей. Еще этот элемент можно найти в орехах.

Окулисты ранее рассказали о пользе орехов для глаз. Принято считать, что зрение улучшают только морковь и черника. Однако в действительности это не так. Медики рекомендуют есть орехи тем, кто беспокоится о своем зрении. В день допустимо употреблять 30 граммов такого продукта.

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