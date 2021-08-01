Жена госпитализированного актера Владимира Стеклова рассказала о его здоровье

Москва, 1 августа. Супруга звезды сериала «Кадетство» Владимира Стеклова Ирина рассказала ФАН о своем самочувствии, а также о здоровье мужа.

По словам жены актера, он пока остается под пристальным вниманием медиков. Что касается самой супруги Стеклова, то она проходит лечение в домашних условиях.

Несколько дней назад артист попал в одну из московских клиник с коронавирусной инфекцией. На момент госпитализации легкие звезды «Кадетства» были поражены на 50%. Врачи оценивали состояние актера как средней степени тяжести.

Ирина — четвертая жена Владимира Стеклова, она моложе мужа на 33 года. В 2018 году на свет появилась третья дочь актера. У него также есть дети от предыдущих браков.