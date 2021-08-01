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Один из камчатских вулканов произвел мощный выброс пепла

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:18
Происшествия
Один из камчатских вулканов произвел мощный выброс пепла
wikipedia.org  /  Игорь Шпиленок/CC BY-SA 3.0

Петропавловск-Камчатский, 1 августа. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала пепловый выброс из вулкана Карымский.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатский филиал геофизической службы РАН зафиксировали сегодня пепловый выброс из вулкана Карымский на высоту две тысячи метров. Отмечается, что высота самого вулкана составляет 1469 м.

Пепловый шлейф «расползся» на 55 км в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов по пути распространения пепла нет. В районе самого вулкана международные воздушные трассы также отсутствуют. Туристических групп в данной местности нет.

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