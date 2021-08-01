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Перечислены необычные способы выживания насекомых

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:14
Наука
Перечислены необычные способы выживания насекомых
wikipedia.org  /  Adrian Michael/CC BY-SA 3.0

Каир, 1 августа. Каждое живое существо на планете продолжает развиваться в процессе эволюции. Насекомые не стали исключением.

Существует несколько необычных способов, благодаря которым жуки выживают в природных условиях. Например, с целью защититься от хищников клопы выделяют специальный секрет, который вырабатывается пахучими железами.

Самка богомола, в свою очередь, съедает голову партнера после спаривания, а затем откладывает в два раза больше яиц. Это подтверждает исследование 2016 года. Личинка ястребиной моли же увеличивает голову для имитации змеи. Таким образом представители вида переживают нападение хищников.

Интересный способ защиты выработали жуки-бомбардиры. Они стреляют в своих врагов ядовитой жгучей смесью, температура которой может достигать 100 градусов, пишет египетское издание Sasapost.

Не так давно ученые выяснили, что пчелы имеют определенные предпочтения в выборе цветов. Так, они чаще подлетают к тем растениям, из которых можно получить кофеин.

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