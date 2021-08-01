Ирина Млодик раскрыла тайну имени младшей дочери от Виторгана

Афины, 1 августа. Продюсер Ирина Млодик опубликовала в Instagram фотографию своего мужа, актера Эммануила Виторгана с младшей дочерью Кларой.

На снимке народный артист России прогуливается по солнечному курорту в Греции, держа за руку маленькую кудрявую девочку в белом платье. Видно, что 81-летний Виторган наслаждается моментом.

«Отец и дочь… Кларочка так тянется к папе, не зря мы ее назвали в честь бабушки, мамы Эммануила!» — написала Ирина Млодик под постом.

Поклонники были растроганы нежной фотографией Виторгана с Кларой. Они заметили, что дети — подарок от бога, который получают прекрасные родители.

«Ирина, вы и муж молодцы, я всегда наблюдаю вашу страницу и счастливую семью»; «Такие милые! Будьте здоровы! Долгой, счастливой жизни вашей прекрасной семье!»; «Здоровья вам и благополучия вашим красотулькам», — пожелали пользователи.

Ирина Млодик стала супругой Эммануила Виторгана в 2003 году, позднее у них появились на свет дочери Этель и Клара. Девочек родила суррогатная мать.

Ранее старшая дочь Виторгана Ксения Румянцева пожаловалась, что отец не хочет с ней общаться. Артист уверен, что ее интересует только его наследство.