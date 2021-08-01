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Сотрудники ритуальной сферы в ЦАР пожаловались на нехватку катафалков
Весь мир
Сотрудники ритуальной сферы в ЦАР пожаловались на нехватку катафалков
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Эрик Нгаба

Банги, 1 августа. Работники похоронных бюро возмутились запретом мэрии столицы Центральноафриканской Республики на перемещение тел умерших личным транспортом.

Недовольство вызвано отсутствием специализированных автомобилей для перевозки усопших. Сообщается, что на весь Банги работает всего один катафалк, и тот находится в плачевном состоянии.

«Мы вынуждены забирать тела из морга на своих машинах. Это ненормально, потому что мы оплачиваем услуги по оказанию перевозки, но их нам не предоставляют», — пожаловался один из родственников покойного.

Ритуальщики несколько раз отправляли в мэрию столицы соответствующие жалобы, но не добились никакой реакции.

«Государственный транспорт физически не может перевозить все тела. Это вынуждало нас перевозить покойников на личных автомобилях, но власти запретили нам это делать. Они должны предоставить большее количество катафалков, только это решит проблему», — заявил один из водителей похоронного бюро.

Особенно обострилась ситуация на фоне распространения COVID-19. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на континенте достигло 6 475 582. Из них 164 383 человека умерло, еще 5 674 552 выздоровело.

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