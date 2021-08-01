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Кроссовер Lexus NX начал продаваться на российском рынке
Экономика
Кроссовер Lexus NX начал продаваться на российском рынке
lexus.ru  /  Lexus

Москва, 1 августа. Российские автодилеры начали прием заявок на Lexus NX второго поколения.

Автомобиль претерпел некоторые изменения, при этом став более комфортным для пассажиров. Этому способствовало увеличение расстояния между передней и задней осью на 30 мм и ширины на 20 мм. Кроме того, что салон стал просторней, в нем появился проекционный дисплей, помогающий контролировать состояние машины и не отвлекаться от вождения.

Сердцем модели Lexus NX 350 стал 2,4-литровый турбодвигатель мощностью 279 лошадиных сил. Для версии Lexus NX 250 выбрали 2,5-литровый мотор с отдачей 199 «лошадок».

Среди люксовых автомобилей, которые могут похвастаться самыми комфортными сиденьями первое место агентство Bloomberg отвело топовой версии Mercedes-Benz S-Class нового поколения.

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