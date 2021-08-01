Нарышкин объяснил, чем российская разведка лучше ЦРУ

Москва, 1 августа. Финансовые ресурсы ЦРУ превосходят бюджет Службы внешней разведки (СВР) России, однако русские побеждают с помощью умения, заявил глава российского ведомства Сергей Нарышкин.

По словам директора СВР, российские разведчики с уважением относятся к американским коллегам, поскольку в их рядах работает большое количество опытных и вдумчивых аналитиков. Если говорить о бюджете структур, то у ЦРУ финансирование больше в десятки раз.

«Но, как говорил Александр Васильевич Суворов, русские, россияне побеждают не числом, а умением», — отметил Нарышкин.

Начальник Службы внешней разведки ранее сообщил, что Запад готовит провокации против России. Это может произойти во время проведения парламентских и президентских выборов в РФ.