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Политолог Гаспарян сравнил Литву со старухой из сказки Пушкина
Политика
Политолог Гаспарян сравнил Литву со старухой из сказки Пушкина
pixabay.com

Москва, 1 августа. Литва пропагандирует антироссийскую риторику, но в ответ ожидает от России добрососедства, заявил политолог Армен Гаспарян.

Вильнюс постоянно выражает недовольство в адрес Москвы и пытается переложить ответственность за ухудшение отношений на РФ. В этом вопросе Литву можно сравнить с вечно недовольной старухой из произведения писателя Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

«Это как у Пушкина старуха, которая «пилила» деда с золотой рыбкой», — уточнил эксперт.

Эту ситуацию изменить нельзя, так как Прибалтика все равно будет всем недовольна. Эксперт также напомнил, что прибалтийские страны 30 лет назад мечтали выйти из состава СССР и оказаться подальше от России.

«То есть они искренне полагали, что выйдут из состава Советского Союза и переедут куда-то в Африку, Новую Зеландию?» — недоумевает Армен Гаспарян.

Прошло 30 лет, а Прибалтика снова недовольна, заметил политолог. И даже если российское правительство пойдет на любые уступки, лишь бы удовлетворить Литву, то Вильнюс все равно продолжит высказывать претензии и упреки, заключил эксперт.

Ранее пользователи Сети высмеяли подсчеты Литвы для получения компенсации от России за нахождение в составе СССР. Сумма увеличилась со 185 до 300 млрд долларов.

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россия литва прибалтика
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