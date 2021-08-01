Сосновский рекомендовал партии «Яблоко» тщательнее «следить за гигиеной»

Партия «Яблоко» будет вынуждена маркировать соответствующим образом все агитационные материалы по требованию Центризбиркома из-за причастности двух кандидатов к деятельности некоммерческих организаций (НКО), включенных Минюстом в перечень иностранных агентов в РФ. Такие требования вызвали определенное недовольство со стороны партийной верхушки. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Александр Сосновский заявил, что руководству фракции следует воздержаться от критических высказываний, и рекомендовал не пытаться заработать политические очки на протестном электорате, а также впредь более тщательно подходить к вопросу подбора выдвигаемых на выборы лиц.

О необходимости помечать агитпродукцию сообщил ранее журналистам заместитель председателя партии «Яблоко» Иван Большаков. Такое требование предъявил в отношении политического объединения ЦИК. В апреле 2021 года в российское законодательство ввели понятие «лицо, аффилированное с иноагентом», распространяющееся на кандидатов, которые за два года до назначения выборов и в период избирательной кампании входят или входили в состав органов управления либо являются учредителями, руководителями или сотрудниками иностранного СМИ-иноагента, иного лица, внесенного в соответствующий реестр Минюста.

«Закон требует 15% площади отдавать под это сообщение на продукции, но как это будет на практике — непонятно. Нет никаких технических регламентов, как именно это нужно реализовать? В газете на каждой странице? 15% — это целая страница газеты», — отметил для СМИ Большаков.

facebook.com / Иван Большаков

Напомним, ранее партия «Яблоко» выдвинула экс-главу ликвидированной «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Андрея Пивоварова кандидатом в Государственную думу от Краснодарского края. В настоящее время он находится в СИЗО по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией (статья 284.1 УК РФ). В начале июня текущего года его задержали сотрудники правоохранительных органов, когда он пытался покинуть Россию на рейсе Петербург — Варшава.

Кроме Пивоварова, в партийный список «Яблока» вошла юрист некоммерческой организации правозащитный центр «Мемориал»2 (включен Минюстом в перечень НКО-иноагентов) Марина Агальцова, которая получала финансирование от «Института прав и публичной политики» (внесен Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

wikipedia.org / Владислав Постников / CC BY 4.0

Согласно действующему законодательству, под маркировку отводится 15% от площади всех предвыборных материалов, а также публикаций в средствах массовой информации.

Руководство «Яблока» посчитало требование о маркировке агитматериалов «индикатором, кого власть не хочет видеть в Госдуме». По мнению представителей партии, это не должно каким-либо образом повлиять на отношение электората.

В комментарии сотруднику Федерального агентства новостей главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский указал на абсурдность реакции «яблочников». Он подчеркнул, что главы фракции прекрасно осознавали возможные последствия от выдвижения подобных Пивоварову и Агальцовой кандидатов. Также политолог напомнил, что, помимо них, партия собиралась выставлять на выборы членов команды осужденного оппозиционера Алексея Навального, причастных к деятельности признанных судом экстремистских организаций блогера.

«Возмущаться не нужно. Правила есть правила. Партии «Яблоко» нужно более тщательно следить за собственной гигиеной. Если отказались от сторонников Навального, то нечего пытаться выставлять себя либералами, выдвигая кандидатов, которые ничем не лучше. Не бывает беременности наполовину», — заявил собеседник ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что находящийся в СИЗО активист Андрей Пивоваров фактически стал «реквизитом» партии «Яблоко» в предвыборной борьбе.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

2 Организация, выполняющая функции иностранного агента