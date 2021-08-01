Движение на участке федеральной трассы приостановлено в Приамурье

Благовещенск, 1 августа. Сотрудники ГИБДД направлены на 1225-й километр федеральной дороги «Амур». В Магдагачинском районе произошел подмыв. В целях безопасности пришлось приостановить движение.

В МЧС обратили внимание, что объехать участок невозможно. Ширина поврежденного участка составляет 7 метров, длина — пять, глубина — 2. К указанному месту направлена бригада дорожных рабочих, задействованы семь единиц техники.

На Амурскую область обрушился циклон, помимо дорог, подтоплены сотни земельных участков и несколько частных домов. Несколько сел временно отрезаны.