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Атака на танкер у берегов Омана: как Израиль развивает новую антииранскую кампанию
Весь мир
Атака на танкер у берегов Омана: как Израиль развивает новую антииранскую кампанию
Федеральное агентство новостей  /  GLP: © Yossi Zeliger © Ahmad Halabisaz

Израиль продолжает разбирательство вокруг недавней атаки на нефтяной танкер MT Mercer Street у берегов Омана в Аравийском море. 29 июля в результате нападения на судно, принадлежащее израильскому предпринимателю, погибли двое человек.

Руководство еврейского государства в этой ситуации поспешно возложило ответственность за атаку на своего главного регионального противника — Иран.

В теме новой эскалации региональной обстановки разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Масса заинтересованных сторон

Инцидент с торговым судном стал причиной возникновения нового узла международной напряженности.

Дело в том, что оказавшееся целью неизвестных злоумышленников судно принадлежит Японии, хоть и шло в момент происшествия под флагом Либерии. При этом оно находится под управлением зарегистрированной в Лондоне израильской компании Zodiac Maritime. В то же время результатом удара стала гибель двух иностранцев, являющихся гражданами Великобритании и Румынии.

В момент нападения танкер, следующий из Танзании в ОАЭ, находился в 152 морских милях (280 км) к северо-востоку от оманского порта Дукм. После инцидента для его сопровождения в безопасную гавань к месту происшествия прибыл американский авианосец USS Ronald Reagan.

Большое число заинтересованных сторон существенно обостряет дело, выходящее за пределы внутренних региональных разногласий.

Старт кампании

Согласно первой версии, которую выдвинули в компании Zodiac Maritime, эту атаку могли произвести пираты, являющиеся частыми гостями данного района.

Тем не менее Управление морских торговых операций Великобритании выразило сомнения по этому поводу и сообщило о начале собственного расследования. Результаты его, впрочем, пока не обнародованы.

В то же время в оманском Центре морской безопасности инцидент классифицировали лишь как «несчастный случай», произошедший за пределами его территориальных вод.

Прибывшие на подмогу MT Mercer Street американские военные после осмотра судна заявили, что первые признаки «ясно указывают» на удар беспилотника. На этом фоне руководству Израиля для выдвижения обвинений не понадобилось проводить собственного разбирательства — ответственность сразу же возложили на Тегеран.

Позже премьер-министр Израиля Нафтали Беннет все же выступил с заявлением, в котором сослался на свои разведданные, доказывающие его позицию. Впрочем, пока они так и не были обнародованы.

«Я утверждаю с абсолютной уверенностью — Иран осуществил нападение на корабль. Доказывающие это данные разведки существуют, и мы ожидаем, что международное сообщество даст понять иранцам, что они совершили серьезную ошибку», — сказал глава израильского правительства.

Если другие страны не помогут еврейскому государству привлечь Тегеран к ответственности, оно все равно не отступится от своей позиции, заявил премьер.

«В любом случае мы знаем, как послать сообщение Ирану по-своему», — сказал Беннет.

В настоящее время Тель-Авив начал раскручивать новую антииранскую кампанию, активизируя при этом все свои политические каналы. Премьер-министр Израиля провел серию звонков с лидерами других государств и уже поручил дипломатам провести встречи с руководителями компетентных органов ООН.

Глава израильского МИД Яир Лапид уже осуществил переговоры со своими британскими, румынскими и американскими коллегами, однако ни одна из этих сторон не смогла четко указать на причастность Ирана к гибели членов экипажа MT Mercer Street.

Это происшествие у берегов Омана стало первым таким вызовом для нового еврейского руководства. То, каким образом недавно избранное правительство выйдет из данной ситуации, неминуемо скажется на его репутации и кредите доверия у населения. По этой причине вряд ли стоит ожидать, что премьер-министр Нафтали Беннет легко отступится.

Оскорбленная сторона

В Тегеране на претензии Израиля ответили критикой.

«Израиль сам создает условия опасности, террора и насилия. Эти обвинения в причастности Ирана осуждаются Тегераном», — заявил Саид Хатибзаде, представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики на еженедельной пресс-конференции.

По его словам, спикеры еврейского государства своей агрессивной риторикой стараются отвлечь внимание общественности от реальных фактов и отсутствия у Израиля каких-либо доказательств своей позиции.

При этом Хатибзаде предостерег израильское руководство от агрессивных и провокационных действий. Он подчеркнул, что Иран не намерен колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

Опасная стабильность

Этот случай является лишь крайним в серии нападений на грузовые суда в данном регионе. Корабли, принадлежащие арабским, иранским, израильским, европейским и азиатским компаниям стабильно становятся целями нападений.

В то же время невозможность точно определить виновных в этих нападениях создает условия, в которых Израиль и Иран взаимно обвиняют в этом друг друга.

Израильские силы открыто наносят удары по стратегическим объектам в Исламской Республике и позициям лояльных Тегерану формирований на территории других стран.

Примечательно, что на фоне нового скандала иранский телеканал Al Alam TV обнародовал непроверенную информацию со ссылкой на неназванные источники, сообщавшие о том, что удар по танкеру был совершен в ответ на предполагаемое нападение израильтян на военный аэропорт «Аль-Дабаа» в Сирии. Тем самым СМИ Исламской Республики и сами подлили масла в огонь, дав иностранным коллегам повод для дальнейшего развития направленной против Ирана информационной кампании.

Последствия обострения

Данный инцидент может стать причиной пересмотра доктрины военно-морского флота Израиля, считает издание The Jerusalem Post. И не исключено, что руководство еврейского государства действительно использует данную ситуацию для заключения новых оборонных сделок, направленных на расширения своего регионального влияния.

При этом данное обострение становится даже выгодным для противников ядерной сделки с Ираном, переговоры о возобновлении которой все еще ведутся в Вене. Теперь США, являющиеся второй основной стороной данного дипломатического процесса, имеют новую тему для манипуляций. И представителям Тегерана, скорее всего, придется столкнутся с претензиями по этому поводу.

Если антииранская компания Израиля достигнет цели, Исламской Республике придется столкнуться с новой фазой давления со стороны западных стран. Впрочем, отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке на MT Mercer Street пока позволяет полагать, что другие государства окажутся в стороне от данного столкновения. По крайней мере, пока что они с осторожностью относятся к призывам Тель-Авива.

В данный момент политический конфликт продолжается, опасность нападений в море все еще сохраняется. И то, что целями злоумышленников в ряде случаев становятся не только Иран и Израиль, но и другие государства, заставляет задуматься о необходимости совместных усилий по обеспечению безопасности судоходства.

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