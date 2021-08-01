Атака на танкер у берегов Омана: как Израиль развивает новую антииранскую кампанию

Израиль продолжает разбирательство вокруг недавней атаки на нефтяной танкер MT Mercer Street у берегов Омана в Аравийском море. 29 июля в результате нападения на судно, принадлежащее израильскому предпринимателю, погибли двое человек.

Руководство еврейского государства в этой ситуации поспешно возложило ответственность за атаку на своего главного регионального противника — Иран.

MT MERCER STREET was attacked morning Jul 29 in Arabian sea some 60 nm north of northern Al Masirah island, Oman, while ballasting from Tanzania to Fujayrah UAE. Reports of the attack are rather sketchy, some sources said there were 2 attacks, carried out by drones and missiles pic.twitter.com/IMtoGHHCbH — All India Seafarers Union (@AllSeafarers) July 31, 2021

В теме новой эскалации региональной обстановки разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Масса заинтересованных сторон

Инцидент с торговым судном стал причиной возникновения нового узла международной напряженности.

Дело в том, что оказавшееся целью неизвестных злоумышленников судно принадлежит Японии, хоть и шло в момент происшествия под флагом Либерии. При этом оно находится под управлением зарегистрированной в Лондоне израильской компании Zodiac Maritime. В то же время результатом удара стала гибель двух иностранцев, являющихся гражданами Великобритании и Румынии.

В момент нападения танкер, следующий из Танзании в ОАЭ, находился в 152 морских милях (280 км) к северо-востоку от оманского порта Дукм. После инцидента для его сопровождения в безопасную гавань к месту происшествия прибыл американский авианосец USS Ronald Reagan.

Attack on MT Mercer Street was by a “suicide drone”.



UK national who was killed was a guard working for Maritime Security company @AmbreyLtd



United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) say it was non-piracy incident and ship now being escorted by a US Navy vessel pic.twitter.com/9fS0B3ZYGm — Navy Lookout (@NavyLookout) July 30, 2021

Большое число заинтересованных сторон существенно обостряет дело, выходящее за пределы внутренних региональных разногласий.

Старт кампании

Согласно первой версии, которую выдвинули в компании Zodiac Maritime, эту атаку могли произвести пираты, являющиеся частыми гостями данного района.

.@GlobalDryad reports Liberian flagged tanker MT Mercer Street was attacked in suspected piracy incident involving an unmanned aerial vehicle (UAV) in Gulf of Oman.



Two sailors killed - one UK national one Romanian National in explosion.https://t.co/12GsyqEIbC pic.twitter.com/qw6E92CAMW — Navy Lookout (@NavyLookout) July 30, 2021

Тем не менее Управление морских торговых операций Великобритании выразило сомнения по этому поводу и сообщило о начале собственного расследования. Результаты его, впрочем, пока не обнародованы.

В то же время в оманском Центре морской безопасности инцидент классифицировали лишь как «несчастный случай», произошедший за пределами его территориальных вод.

Прибывшие на подмогу MT Mercer Street американские военные после осмотра судна заявили, что первые признаки «ясно указывают» на удар беспилотника. На этом фоне руководству Израиля для выдвижения обвинений не понадобилось проводить собственного разбирательства — ответственность сразу же возложили на Тегеран.

U.S. Navy explosives experts are aboard the MT Mercer Street, say initial indications clearly point to a UAV-style attack, and there is clear visual evidence that an attack had occurred. #mercerstreet #OOTThttps://t.co/gbwGcDu0uX — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 31, 2021

Позже премьер-министр Израиля Нафтали Беннет все же выступил с заявлением, в котором сослался на свои разведданные, доказывающие его позицию. Впрочем, пока они так и не были обнародованы.

«Я утверждаю с абсолютной уверенностью — Иран осуществил нападение на корабль. Доказывающие это данные разведки существуют, и мы ожидаем, что международное сообщество даст понять иранцам, что они совершили серьезную ошибку», — сказал глава израильского правительства.

Если другие страны не помогут еврейскому государству привлечь Тегеран к ответственности, оно все равно не отступится от своей позиции, заявил премьер.

«В любом случае мы знаем, как послать сообщение Ирану по-своему», — сказал Беннет.

В настоящее время Тель-Авив начал раскручивать новую антииранскую кампанию, активизируя при этом все свои политические каналы. Премьер-министр Израиля провел серию звонков с лидерами других государств и уже поручил дипломатам провести встречи с руководителями компетентных органов ООН.

Глава израильского МИД Яир Лапид уже осуществил переговоры со своими британскими, румынскими и американскими коллегами, однако ни одна из этих сторон не смогла четко указать на причастность Ирана к гибели членов экипажа MT Mercer Street.

JUST IN: #Israel's foreign ministry announced that Foreign Minister @yairlapid spoke by phone today with @SecBlinken about #Iran's role in the attack on the MT Mercer Street on July 29 and he called for a real international response. pic.twitter.com/pr3gJaAJZm — Iran International English (@IranIntl_En) July 31, 2021

Это происшествие у берегов Омана стало первым таким вызовом для нового еврейского руководства. То, каким образом недавно избранное правительство выйдет из данной ситуации, неминуемо скажется на его репутации и кредите доверия у населения. По этой причине вряд ли стоит ожидать, что премьер-министр Нафтали Беннет легко отступится.

Оскорбленная сторона

В Тегеране на претензии Израиля ответили критикой.

«Израиль сам создает условия опасности, террора и насилия. Эти обвинения в причастности Ирана осуждаются Тегераном», — заявил Саид Хатибзаде, представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики на еженедельной пресс-конференции.

По его словам, спикеры еврейского государства своей агрессивной риторикой стараются отвлечь внимание общественности от реальных фактов и отсутствия у Израиля каких-либо доказательств своей позиции.

При этом Хатибзаде предостерег израильское руководство от агрессивных и провокационных действий. Он подчеркнул, что Иран не намерен колебаться при защите своего суверенитета и интересов.

Опасная стабильность

Этот случай является лишь крайним в серии нападений на грузовые суда в данном регионе. Корабли, принадлежащие арабским, иранским, израильским, европейским и азиатским компаниям стабильно становятся целями нападений.

В то же время невозможность точно определить виновных в этих нападениях создает условия, в которых Израиль и Иран взаимно обвиняют в этом друг друга.

Израильские силы открыто наносят удары по стратегическим объектам в Исламской Республике и позициям лояльных Тегерану формирований на территории других стран.

Примечательно, что на фоне нового скандала иранский телеканал Al Alam TV обнародовал непроверенную информацию со ссылкой на неназванные источники, сообщавшие о том, что удар по танкеру был совершен в ответ на предполагаемое нападение израильтян на военный аэропорт «Аль-Дабаа» в Сирии. Тем самым СМИ Исламской Республики и сами подлили масла в огонь, дав иностранным коллегам повод для дальнейшего развития направленной против Ирана информационной кампании.

Последствия обострения

Данный инцидент может стать причиной пересмотра доктрины военно-морского флота Израиля, считает издание The Jerusalem Post. И не исключено, что руководство еврейского государства действительно использует данную ситуацию для заключения новых оборонных сделок, направленных на расширения своего регионального влияния.

#Iran is right that it has an advantage in pursuing its shadow war with #Israel at sea. But how is this true if the Israel Navy keeps improving?https://t.co/nXyMHpoven — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 1, 2021

При этом данное обострение становится даже выгодным для противников ядерной сделки с Ираном, переговоры о возобновлении которой все еще ведутся в Вене. Теперь США, являющиеся второй основной стороной данного дипломатического процесса, имеют новую тему для манипуляций. И представителям Тегерана, скорее всего, придется столкнутся с претензиями по этому поводу.

Latest News: US said increasingly skeptical return to Iran nuclear deal is possible - The Times of Israel https://t.co/pqZK8E3AGM #TheUSAPosts #News pic.twitter.com/28HkDH2crR — The USA Posts (@TheUSAposts) August 1, 2021

Если антииранская компания Израиля достигнет цели, Исламской Республике придется столкнуться с новой фазой давления со стороны западных стран. Впрочем, отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке на MT Mercer Street пока позволяет полагать, что другие государства окажутся в стороне от данного столкновения. По крайней мере, пока что они с осторожностью относятся к призывам Тель-Авива.

В данный момент политический конфликт продолжается, опасность нападений в море все еще сохраняется. И то, что целями злоумышленников в ряде случаев становятся не только Иран и Израиль, но и другие государства, заставляет задуматься о необходимости совместных усилий по обеспечению безопасности судоходства.