Волейболист сборной России: впереди три матча, которые могут изменить жизнь

Мужская сборная России по волейболу на Олимпийских играх заняла первое место в своей группе и вышла в четвертьфинал Игр, который состоится 3 августа против команды Канады. Победа над канадцами позволит российским волейболистам пройти дальше и начать настоящую борьбу за олимпийские медали. Конечно, хотелось бы, чтобы сборная повторила успех Олимпиады в Лондоне в 2012 году, когда наши ребята в тяжелейшем матче завоевали титул олимпийских чемпионов.

На групповом этапе российские волейболисты провели пять матчей, при этом у нас были собраны все топовые команды, за исключением Туниса. Проблемной для россиян стала, пожалуй, только встреча с французами, которая завершилась не в нашу пользу, но кто знает, может быть, имело смысл проиграть сейчас, а не в играх на вылет.

Ощущениями от выхода в плей-офф олимпийского турнира в беседе с ФАН поделился один из лидеров российской команды — доигровщик Егор Клюка.

В заключительном матче против Туниса, который прошел в воскресенье, 1 августа, Егор Клюка продемонстрировал невероятную игру в приеме — 77% без единой ошибки. По словам Егора, он не обращал внимание на свою статистику.

«Я не думал об этом элементе. В целом старался помочь команде своей игрой», — сказал он.

instagram.com / @rusvolleyteam/ fivb

Волейболист признался, что испытывает положительные эмоции от выступления команды на групповом этапе Олимпиады.

«Впечатления позитивные, в тяжелой группе мы финишировали первыми. Двигаемся дальше. Резервы, думаю, есть. Мы можем играть на порядок лучше, лично я в частности», — сказал он.

В четвертьфинальном матче россияне сыграют с довольно комфортным для себя соперником. Будем откровенны, сборная Канады — ниже россиян по классу, но недооценивать ее тоже не стоит: это Олимпийские игры, где может произойти что угодно, а любая ошибка будет стоить олимпийской медали. Так считает и Егор.

«Нам все равно, с кем играть. Канада — значит, Канада. Впереди — три матча, которые могут изменить жизнь», — оптимистично подчеркнул Егор.

instagram.com / @rusvolleyteam/ fivb

В случае победы над Канадой россияне выйдут в полуфинал турнира, который гарантирует матч за медали, — финал или встречу за бронзовую награду, а если победят канадцы, то российские волейболисты завершат выступление на турнире.

Ранее стало известно, что президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отреагировал на высказывания комментатора Дмитрия Губерниева в адрес наставника сборной Сергея Чепика. Телеведущий в словесной перепалке упрекнул главного тренера национальной команды в том, что тот не смог подготовить российских пловцов должным образом к летним Олимпийским играм в Токио. По его словам, высокие результаты Евгения Рылова и Климента Колесникова обусловлены хорошей самоподготовкой самих спортсменов, а не работой тренерского штаба.