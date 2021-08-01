Путин посетил возрожденный Коневский монастырь. События дня

В Берлине вопреки запретам прошел митинг «коронаскептиков» В Берлине, несмотря на запрет суда, прошел воскресный митинг ковид-диссидентов. Несанкционированные протесты «коронаскептиков» закончились ожесточенными столкновениями с полицией и многочисленными задержаниями бунтарей. Тысячи недовольных правилами вышли на улицы немецкой столицы. Этим летом Германия ослабила большинство ограничений, но некоторые из них все еще действуют, например, обязательное ношение масок в общественных местах. По оценкам Института Коха, в стране уже началась четвертая волна пандемии. Правительство ФРГ заявило, что число новых случаев заболевания может вырасти до 100 тысяч в день примерно за пару месяцев, если немцы халатно отнесутся к вакцинации. Тем не менее, аналогичные акции противников прививок и санитарных пропусков проходят в эти дни и в других европейских городах: неспокойно в Риме и Париже.

Поздняков объяснил причины нападок на олимпийцев РФ Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объяснил причины негативных высказываний в адрес российской команды на Играх в Токио. «Причина абсолютно очевидна — это успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх. Безусловно, большинство тех спикеров, которые говорят на эту тему, предполагали, что, собственно говоря, без допинга наши спортсмены не могут выступать, а наши спортсмены не просто, так сказать, словесно, а своими поступками, своими результатами доказали обратное. Это, безусловно, лучший ответ на все эти вопросы и нападки», — отметил Поздняков во время пресс-конференции. По словам главы ОКР, все спортсмены-участники Олимпийских игр находятся в одинаковых условиях, и у каждого есть шанс на заслуженную победу. Поздняков подчеркнул, что члены российской команды не позволяют токсичных высказываний в сторону соперников. Россияне продолжают покорять олимпийские вершины. Сегодня теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали олимпийскими чемпионами в миксте, завоевав для сборной уже 12-е золото. Всего в нашей копилке 44 медали.