Сексолог Кульгавчук рассказал, чем может обернуться для пары раздельный отдых

Раздельный отдых в семье или паре случается по разным причинам: супруги не согласовали даты отпуска на работе, не рассчитали бюджет на двоих или просто решили отдохнуть друг от друга. Чем опасен такой отдых, поможет ли он наладить отношения или сделает их хуже? ФАН разбирался в этих вопросах вместе с семейным психотерапевтом, сексологом Евгением Кульгавчуком.

По мнению эксперта, некоторым парам раздельный отдых может быть полезен, но для многих он может закончиться расставанием.

«Если людям становится неинтересно друг с другом в самые яркие дни отпуска, то, похоже, они устали друг от друга. Последствия раздельного отдыха могут быть разные: это не только соблазны и курортные романы, но и заболевания, передающиеся половым путем, и даже признания по возвращении, мол, мы на самом деле очень разные люди, я все понял, влюбился и нам стоит расстаться», — рассказал сексолог.

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Евгений Кульгавчук обратил внимание, что многое зависит от количества отпускных дней в году. Если в течение года быт, трудности, ремонт, ипотека, болезни детей, сложности на работе уже невольно стали ассоциироваться с партнером, то редкий яркий отпуск может восприниматься тем, кто вырвался на свободу, в формате «мир прекрасен без тебя».

«Ждущий дома, замученный бытом и раздраженный партнер в сравнении с другими людьми — цветущими, веселыми, — выглядит более тускло. Иногда это может быть и поводом для упреков или зависти со стороны того, кто в отпуск поехать не смог», — отметил Кульгавчук.

Семейный психотерапевт утверждает, что исход раздельного отпуска для семейной пары зависит от того, с какой целью он планировался. Если людям вместе не так комфортно и они хотят отдохнуть друг от друга, то это в некоторых случаях может быть постепенным началом конца отношений, считает сексолог.

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«Большое значение имеет, на какой ноте люди встречаются после разлуки. Если люди скучают, оба рады видеть друг друга — ситуация не такая уж и плохая. Но для большинства все же раздельный отдых ухудшает отношения. Чем больше мы вместе потребляем ярких эмоций, тем обычно отношения лучше. Именно поэтому в период влюбленности люди бессознательно стараются проводить вместе много времени и бывать в интересных местах. И ни у кого обычно не возникает мысли провести отпуск отдельно», — констатировал Евгений Кульгавчук.

По поводу измен, которые могут произойти во время раздельного отдыха, сексолог также озвучил свою позицию. По его словам, говорить о том, что все едут в отпуск с целью закрутить роман, будет неправильно.

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«Во-первых, отдых бывает разным: кто-то едет в глушь на рыбалку или же паломником в святые места. Тем не менее в том случае, если желание такое есть, то, как правило, все этому способствует, особенно компания, настроенная на подвиги, место, окружение. Что касается доверия, здесь тоже все непросто. В моей практике семейного психотерапевта я нередко сталкиваюсь с адюльтерами, совершенными в раздельных отпусках. И при выяснении обстоятельств и мотивов часто выясняется, что изначально в них и не было особой нужды. И мужчины, и женщины порой говорят, что все получилось как-то само собой. Люди не планировали этого», — сообщил психотерапевт.

Ехать отдельно или нет — каждый выбирает сам, подытожил Евгений Кульгавчук. Тем не менее порой разумнее не подвергать себя искушениям, чтобы потом не бороться с их последствиями, добавил он.

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