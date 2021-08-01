Открытие шоссе и столкновения в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 26 июля по 1 августа

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 26 июля по 1 августа 2021 года.

Открытие Прибрежного шоссе

Утром в пятницу, 30 июля, возобновлено передвижение по дороге, соединяющей восточную и западную части страны. Это произошло после завершения необходимых ремонтных работ.

Члены Совместного военного комитета «5+5» (СВК) открыли трассу у пункта Бувейрат аль-Хасун и КПП «50» к западу от Сирта. Торжественное мероприятие состоялось в присутствии начальника управления безопасности города, шейхов и старейшин региона и ряда офицеров.

Этому событию предшествовали двухдневные переговоры представителей СВК. Военные обсудили завершение выполнения пунктов договора о прекращении огня, подписанного в октябре 2020 года в Женеве. По итогам заседаний они достигли финального соглашения об открытии Прибрежного шоссе.

После введения в эксплуатацию дорогу передали службам безопасности Министерства внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ), которые обеспечат ее охрану.

Комитет подтвердил в своем заявлении, что спокойный проезд гражданского транспорта по автомагистрали обеспечивается объединенными силами. Последние проследят за тем, чтобы военные конвои не передвигались по дороге.

Вооруженные группировки, дислоцированные к западу от Сирта, начали покидать свои позиции. Им на смену прибыли сотрудники сил безопасности, которые размещаются на пунктах управления вдоль трассы.

Событие приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал все заинтересованные стороны ускорить выполнение соглашения о прекращении огня.

Secretary-General @antonioguterres welcomes official opening of the coastal road in Libya, in the presence of @UNSMILibya. Full statement:https://t.co/u8M1XMqRvk — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) July 31, 2021

Гибель мигрантов

Во вторник, 27 июля, 57 африканцев погибли в Средиземном море при попытке добраться до Италии на надувной лодке. Инцидент произошел в акватории Ливии, за которую отвечает береговая охрана западного региона.

В Международной организации по миграции подтвердили утопление десятков беженцев, среди которых насчитывается по меньшей мере 20 женщин и двое детей. Точная причина кораблекрушения не уточняется.

???? At least 57 migrants drowned in a shipwreck off Khums #Libya today.



Survivors who spoke to our staff said 20 women and two children were among those who lost their lives.



Yet another tragedy highlights the immediate need for State-led SaR capacity in this dangerous route. pic.twitter.com/bLeeapcGuS — IOM Libya (@IOM_Libya) July 26, 2021

Комиссия Африканского союза отреагировала на трагедию. Она призвала страны-члены ускорить эвакуацию своих граждан из центров содержания мигрантов в Ливии.

Происшествия

Неизвестные взорвали водопроводную станцию №353. Инцидент произошел на восточном канале системы Аль-Хасавна на равнине Аль-Джаффара. Преступники предварительно установили мины.

Эксперты считают, что за атакой стоит запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1. Боевики в последнее время активизировали деятельность на юге страны.

Объединенный военный комитет Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Абд ар-Разека ан-Назури продолжает инспекционную поездку по южному региону. В ходе встреч офицеры подтвердили важность повышения боеспособности ВС, необходимость создания новых пунктов безопасности для патрулирования, открытия учебных центров и проведения ремонта в лагерях.

В субботу, 31 июля, сотрудники аэропорта Бани Валид провели акцию протеста с требованием усиления охраны объекта, на котором они работают. Митингующие призвали министерства обороны и внутренних дел вмешаться и отправить силы безопасности для защиты имущества воздушной гавани от грабителей и взломщиков.

Борьба группировок в западном регионе

В четверг вечером, 29 июля, на западе страны вспыхнули вооруженные столкновения. Боевые действия разгорелись между местными бандформированиями из городов Аз-Завия и Аль-Майя. Причиной разборок стали угнанные автомобили.

На место событий прибыли команды ливийского общества Красного Полумесяца. Они эвакуировали несколько семей из охваченных хаосом районов.

В МВД подтвердили информацию о боестолкновениях и уточнили, что перестрелки начались у восточного въезда в город Аз-Завия. Благодаря вмешательству сил ведомства на следующий день инцидент удалось урегулировать.

Зарубежные визиты аль-Манфи

В понедельник, 26 июля, глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи прибыл в Браззавиль в сопровождении руководителя Службы общей разведки (СОР) генерал-майора Хусейна аль-Аиба. Политик переговорил с президентом Конго Дени Сассу. Стороны обсудили развитие ситуации в североафриканском государстве.

Аль-Манфи призвал Африканский союз поддержать Ливию в достижении стабильности, подчеркнув, что обстановка в стране отразится на всем регионе.

Глава Президентского совета 28 и 29 июля посетил Алжир. Он встретился с рядом официальных лиц страны. Обсуждалась политическая ситуация и стабилизация в области безопасности в Ливии, а также поддержка республикой избирательного процесса, запланированного на 24 декабря.

Аль-Манфи поговорил с президентом Абдельмаджидом Теббуном о путях укрепления двустороннего сотрудничества и защите границ. Они затронули планируемое открытие пограничных контрольно-пропускных пунктов и возобновление авиасообщения.

Политика

Каир и Триполи 29 июля подписали меморандум о взаимопонимании в области борьбы с терроризмом и торговли людьми. Документ предусматривает укрепление и развитие отношений между прокуратурами двух стран в целях противодействия всем формам правонарушений, в том числе транснациональной и организованной преступности, коррупции и киберпреступности.

В субботу, 31 июля, премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба встретился с главой Президентского совета и его заместителями Абдаллой аль-Лафи и Мусой аль-Куни для обсуждения последних событий в стране.

Политики рассмотрели ситуацию с безопасностью в некоторых районах и изучили доклад министра здравоохранения по эпидемиологической обстановке. Они согласились с необходимостью усилить работу для ликвидации очагов заболевания.

Премьер ввел двухнедельный карантин в центральном и западном регионах страны в связи с коронавирусом. Комендантский час действует с 27 июля по 9 августа включительно.

Подготовка к плебисциту

Комитет, сформированный Палатой представителей и Высшей национальной избирательной комиссией, завершил свои встречи в Риме. Участники на протяжении трех дней обсуждали законы о президентских и парламентских выборах. Проекты переданы в парламент. Депутаты их рассмотрят на следующем заседании 2 августа.

Тринадцать политических партий и блоков направили письмо председателю Палаты представителей Агиле Салеху и главе Высшей национальной избирательной комиссии Имаду ас-Саиху. Они призвали не переносить декабрьские выборы и предложили не изобретать новые, а взять для проведения плебисцита принятые ранее законы.

В воскресенье, 1 августа, завершается процесс регистрации избирателей. Число желающих участвовать в голосовании накануне достигло отметки в 2,689 млн человек.

Экономика

В понедельник, 26 июля, ливийская экономическая делегация из Бенгази переговорила в Каире с официальными лицами Главного управления инвестиций. Чиновники обсудили расширение партнерства, вопросы транзита и возвращение египетских рабочих. Стороны договорились относительно создания совместной свободной зоны торговли, которая свяжет два государства.

В пятницу, 30 июля, Национальная нефтяная корпорация (ННК) опубликовала отчет за июнь. Согласно документу, продажи сырой нефти принесли стране за месяц 2,06 млрд долларов США, газа и конденсата — 66,2 млн. Более 2 млн составила выручка от прочей продукции углеводородного сектора. Общая чистая прибыль от поставок — 2,138 млрд долларов и 3,251 млн евро.

Министр нефти и газа Мухаммад Аун заявил, что страна может увеличить добычу до 1,6 млн баррелей в сутки к середине 2022 года. Для достижения этого необходимо дополнительное финансирование отрасли.

1 Организация запрещена на территории РФ.