Открытие шоссе и столкновения в Аз-Завии — что произошло в Ливии с 26 июля по 1 августа

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 26 июля по 1 августа 2021 года.

Утром в пятницу, 30 июля, возобновлено передвижение по дороге, соединяющей восточную и западную части страны. Это произошло после завершения необходимых ремонтных работ.

Члены Совместного военного комитета «5+5» (СВК) открыли трассу у пункта Бувейрат аль-Хасун и КПП «50» к западу от Сирта. Торжественное мероприятие состоялось в присутствии начальника управления безопасности города, шейхов и старейшин региона и ряда офицеров.

Этому событию предшествовали двухдневные переговоры представителей СВК. Военные обсудили завершение выполнения пунктов договора о прекращении огня, подписанного в октябре 2020 года в Женеве. По итогам заседаний они достигли финального соглашения об открытии Прибрежного шоссе.

После введения в эксплуатацию дорогу передали службам безопасности Министерства внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ), которые обеспечат ее охрану.

Комитет подтвердил в своем заявлении, что спокойный проезд гражданского транспорта по автомагистрали обеспечивается объединенными силами. Последние проследят за тем, чтобы военные конвои не передвигались по дороге.

Вооруженные группировки, дислоцированные к западу от Сирта, начали покидать свои позиции. Им на смену прибыли сотрудники сил безопасности, которые размещаются на пунктах управления вдоль трассы.

Событие приветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал все заинтересованные стороны ускорить выполнение соглашения о прекращении огня.

Secretary-General @antonioguterres welcomes official opening of the coastal road in Libya, in the presence of @UNSMILibya . Full statement: https://t.co/u8M1XMqRvk

Во вторник, 27 июля, 57 африканцев погибли в Средиземном море при попытке добраться до Италии на надувной лодке. Инцидент произошел в акватории Ливии, за которую отвечает береговая охрана западного региона.

В Международной организации по миграции подтвердили утопление десятков беженцев, среди которых насчитывается по меньшей мере 20 женщин и двое детей. Точная причина кораблекрушения не уточняется.

???? At least 57 migrants drowned in a shipwreck off Khums #Libya today.



Survivors who spoke to our staff said 20 women and two children were among those who lost their lives.



Yet another tragedy highlights the immediate need for State-led SaR capacity in this dangerous route. pic.twitter.com/bLeeapcGuS