Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 17:42
17:36
Общество
Школа русской литературной критики будет работать в Ясной Поляне
17:36
Происшествия
Спасатели Якутска временно перекрыли улицу из-за аварии на газопроводе
17:34
Общество
Кронштадт ожидает приток туристов после постройки новой дорожной сети
17:33
Экономика
Pfizer и Moderna повысили стоимость вакцины от коронавируса для Евросоюза
17:33
Шоу-бизнес
Галкина с наклеенными усами сравнили с Фредди Меркьюри
17:32
Происшествия
Граждане Молдавии и Украины дурманили отравой россиян в Подмосковье
17:32
Наука
Ученые связали вымирание неандертальцев с генетической болезнью
17:31
Армия
В США назвали переброску российских Су-25 к границе Афганистана мощным сигналом миру
17:30
Армия
Российские журналисты назвали пять образцов оружия будущего, которое появится у ВС РФ
17:28
Армия
Баранец назвал двойными стандартами выпады Лондона о «российской космической угрозе»
Все новости

Спасатели Якутска временно перекрыли улицу из-за аварии на газопроводе
Происшествия
Спасатели Якутска временно перекрыли улицу из-за аварии на газопроводе
gov39.ru  /  Пресс-служба администрации правительства Калининградской области

Якутск, 1 августа. Прорыв резервной подземной ветки газопровода в Якутске привел к остановке движения машин на улице 50 лет Октября.

По предварительным данным, ЧП случилось на части провода, ведущей к городской ГРЭС-1. После инцидента не поступало информации об угрозе для близлежащих зданий, а также о погибших или пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС по Республики Саха.

Сотрудники спасательных и аварийных служб прилагают все усилия, чтобы устранить утечку газа из газопровода низкого давления диаметром 300 мм. Позднее правоохранители выяснят причины инцидента и примут процессуальное решение.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели Якутска временно перекрыли улицу из-за аварии на газопроводе
якутск газ утечка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru