Спасатели Якутска временно перекрыли улицу из-за аварии на газопроводе

Якутск, 1 августа. Прорыв резервной подземной ветки газопровода в Якутске привел к остановке движения машин на улице 50 лет Октября.

По предварительным данным, ЧП случилось на части провода, ведущей к городской ГРЭС-1. После инцидента не поступало информации об угрозе для близлежащих зданий, а также о погибших или пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС по Республики Саха.

Сотрудники спасательных и аварийных служб прилагают все усилия, чтобы устранить утечку газа из газопровода низкого давления диаметром 300 мм. Позднее правоохранители выяснят причины инцидента и примут процессуальное решение.