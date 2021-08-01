США поддержали решение Евросоюза о введении санкций против Ливана

Вашингтон, 1 августа. Соединенные Штаты положительно восприняли решение Европейского союза (ЕС) принять пакет санкций в отношении отдельных лиц в Ливане, деятельность которых привела страну к глубокому политическому и экономическому краху.

«Мы приветствуем заявление ЕС о новом режиме санкций для содействия подотчетности и реформам в Ливане», — говорится в совместном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена.

В пресс-релизе отмечается, что сегодня все больше ливанцев страдают от усугубляющегося экономического кризиса в стране, поэтому местным политикам необходимо отложить в сторону все разногласия, положить конец коррупции и сформировать компетентное правительство.

«Санкции предназначены, среди прочего, для принуждения к изменениям в работе и для поощрения подотчетности коррумпированных субъектов и лидеров, которые занимались недобросовестной деятельностью. Мы приветствуем использование ЕС этого мощного инструмента для содействия подотчетности в глобальном масштабе», — сообщается в межведомственном заявлении.

The #US has hailed the European Union’s decision to adopt a new sanctions regime on individuals in #Lebanon that have caused the crisis-struck nation to an almost complete collapse.



Read more here:https://t.co/xb0b1OoGTo — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 31, 2021

Анонс санкций Евросоюза

Ранее, 30 июля, Совет ЕС принял рамочные правила введения санкций против физических и юридических лиц в Ливане, которые, по его мнению, срывают демократический процесс преодоления кризиса в этой стране.

«Европейский Союз готов использовать все свои политические инструменты для содействия устойчивому выходу из нынешнего кризиса и реагирования на дальнейшее ухудшение демократии, верховенства права, а также экономической, социальной и гуманитарной ситуации в Ливане», — отмечается в заявлении организации.

The EU has adopted a legal framework for a sanctions regime targeting Lebanese individuals and entities, but diplomats say targets are not likely to be decided before the end of summer:https://t.co/IJ23x7QdFV — L'Orient Today (@lorienttoday) July 30, 2021

В настоящее время конкретные имена ливанских деятелей, в отношении которых будут введены ограничения, пока не называются. Источник в структурах ЕС сообщил каналу Al Jazeera, что в ближайшее время государства-члены объединения вступят в фазу обсуждения, чтобы согласовать конкретных чиновников, которые попадут в санкционный список.

«Трудно оценить, сколько времени потребуется, прежде чем они согласуют имена», — сказал источник на условиях анонимности.

Санкции включают в себя запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам из государств европейского блока запрещено предоставлять средства фигурантам перечня рестрикций.

EU adopts framework to sanction Lebanese officials:



The next stage, where member states discuss which officials in #Lebanon should be listed, could take a while.@AJEnglish https://t.co/eJ84beDIPF — Kareem Chehayeb | كريم شهيب (@chehayebk) July 30, 2021

27 государств-членов Евросоюза должны единогласно проголосовать за введение санкций. Европейский альянс, в первую очередь Франция, стремится усилить давление на враждующих ливанских политиков. Такие действия являются частью более широких международных инициатив, направленных на формирование нового кабинета министров в Бейруте и восстановление экономики республики.

«Крайне важно, чтобы ливанское руководство отложило в сторону свои разногласия и работало сообща над формированием правительства и принятием мер, необходимых для того, чтобы направить страну к устойчивому восстановлению. Стабильность и процветание Ливана имеют решающее значение для всего региона и для Европы», — подчеркивается в документе Совете ЕС.

Лучик надежды… был

26 июля бизнесмен-миллиардер и экс-глава правительства Наджиб Микати был назначен новым премьер-министром Ливана. Он станет уже третьим политиком, который должен сформировать кабинет министров с тех пор, как правительство Хасана Диаба ушло в отставку после взрыва в Бейруте 4 августа 2020 года.

В течение нескольких дней после вступления в должность Микати составил список претендентов на министерские посты и сразу же вступил в противоречие с президентом страны Мишелем Ауном. В частности, стороны не могут согласовать должность главы МВД.

Дело в том, что лидер страны хочет видеть на данном посту христианина из Свободного патриотического движения, возглавляемого его зятем — Джебраном Басилем. Микати, в свою очередь, предлагает нехристианского кандидата. Последнего также поддерживает шиитское движение «Хезболла».

"The people are right to be angry."



While Lebanon grapples with socioeconomic and political crisis, controversial politician and Free Patriotic Movement leader @Gebran_Bassil says he does not belong to a corrupt political class responsible for the country’s collapse#Newsnight pic.twitter.com/yYpnp2RCET — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) July 27, 2021

Контроль над МВД имеет ключевое значение в будущем кабинете министров, что крайне важно в преддверии парламентских выборов, назначенных на 2022 год. Обязанности ведомства варьируются от обеспечения безопасности в день голосования до составления списков избирателей.

При этом Микати и Аун пришли к компромиссу по поводу большинства претендентов на другие министерские посты.

Непрекращающийся кризис

Помимо политической неразберихи, Ливан переживает также экономический кризис, который Всемирный банк назвал одним из худших в мире с середины XIX века.

Более половины населения государства живет в нищете, а ливанский фунт потерял по меньшей мере 90% своей стоимости менее чем за два года. Коррупция, нерациональное использование государственных средств и отсутствие значимого производства в стране стали главными причинами финансового коллапса.

Lebanon’s crisis has propelled more than half the population into poverty, locked depositors out of bank accounts and worsened shortages of basic goodshttps://t.co/cF5r2RUB8s — Arab News (@arabnews) July 26, 2021

Нехватка средств привела к тому, что в республике образовался острый дефицит топлива, медикаментов, продовольствия и электроэнергии. Все это, в свою очередь, сказалось на настроениях граждан: по всей территории страны все чаще вспыхивают народные волнения, которые приводят к столкновениям с полицией, пострадавшим и жертвам.