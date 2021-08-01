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США поддержали решение Евросоюза о введении санкций против Ливана

  /   Обновлено: 01 августа 2021 19:05
Весь мир
США поддержали решение Евросоюза о введении санкций против Ливана
Global Look Press  /  Bilal Jawich / XinHua

Вашингтон, 1 августа. Соединенные Штаты положительно восприняли решение Европейского союза (ЕС) принять пакет санкций в отношении отдельных лиц в Ливане, деятельность которых привела страну к глубокому политическому и экономическому краху.

«Мы приветствуем заявление ЕС о новом режиме санкций для содействия подотчетности и реформам в Ливане», — говорится в совместном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен и госсекретаря Энтони Блинкена.

В пресс-релизе отмечается, что сегодня все больше ливанцев страдают от усугубляющегося экономического кризиса в стране, поэтому местным политикам необходимо отложить в сторону все разногласия, положить конец коррупции и сформировать компетентное правительство.

«Санкции предназначены, среди прочего, для принуждения к изменениям в работе и для поощрения подотчетности коррумпированных субъектов и лидеров, которые занимались недобросовестной деятельностью. Мы приветствуем использование ЕС этого мощного инструмента для содействия подотчетности в глобальном масштабе», — сообщается в межведомственном заявлении.

Анонс санкций Евросоюза

Ранее, 30 июля, Совет ЕС принял рамочные правила введения санкций против физических и юридических лиц в Ливане, которые, по его мнению, срывают демократический процесс преодоления кризиса в этой стране.

«Европейский Союз готов использовать все свои политические инструменты для содействия устойчивому выходу из нынешнего кризиса и реагирования на дальнейшее ухудшение демократии, верховенства права, а также экономической, социальной и гуманитарной ситуации в Ливане», — отмечается в заявлении организации.

В настоящее время конкретные имена ливанских деятелей, в отношении которых будут введены ограничения, пока не называются. Источник в структурах ЕС сообщил каналу Al Jazeera, что в ближайшее время государства-члены объединения вступят в фазу обсуждения, чтобы согласовать конкретных чиновников, которые попадут в санкционный список.

«Трудно оценить, сколько времени потребуется, прежде чем они согласуют имена», — сказал источник на условиях анонимности.

Санкции включают в себя запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам из государств европейского блока запрещено предоставлять средства фигурантам перечня рестрикций.

27 государств-членов Евросоюза должны единогласно проголосовать за введение санкций. Европейский альянс, в первую очередь Франция, стремится усилить давление на враждующих ливанских политиков. Такие действия являются частью более широких международных инициатив, направленных на формирование нового кабинета министров в Бейруте и восстановление экономики республики.

«Крайне важно, чтобы ливанское руководство отложило в сторону свои разногласия и работало сообща над формированием правительства и принятием мер, необходимых для того, чтобы направить страну к устойчивому восстановлению. Стабильность и процветание Ливана имеют решающее значение для всего региона и для Европы», — подчеркивается в документе Совете ЕС.

Лучик надежды… был

26 июля бизнесмен-миллиардер и экс-глава правительства Наджиб Микати был назначен новым премьер-министром Ливана. Он станет уже третьим политиком, который должен сформировать кабинет министров с тех пор, как правительство Хасана Диаба ушло в отставку после взрыва в Бейруте 4 августа 2020 года.

В течение нескольких дней после вступления в должность Микати составил список претендентов на министерские посты и сразу же вступил в противоречие с президентом страны Мишелем Ауном. В частности, стороны не могут согласовать должность главы МВД.

Дело в том, что лидер страны хочет видеть на данном посту христианина из Свободного патриотического движения, возглавляемого его зятем — Джебраном Басилем. Микати, в свою очередь, предлагает нехристианского кандидата. Последнего также поддерживает шиитское движение «Хезболла».

Контроль над МВД имеет ключевое значение в будущем кабинете министров, что крайне важно в преддверии парламентских выборов, назначенных на 2022 год. Обязанности ведомства варьируются от обеспечения безопасности в день голосования до составления списков избирателей.

При этом Микати и Аун пришли к компромиссу по поводу большинства претендентов на другие министерские посты.

Непрекращающийся кризис

Помимо политической неразберихи, Ливан переживает также экономический кризис, который Всемирный банк назвал одним из худших в мире с середины XIX века.

Более половины населения государства живет в нищете, а ливанский фунт потерял по меньшей мере 90% своей стоимости менее чем за два года. Коррупция, нерациональное использование государственных средств и отсутствие значимого производства в стране стали главными причинами финансового коллапса.

Нехватка средств привела к тому, что в республике образовался острый дефицит топлива, медикаментов, продовольствия и электроэнергии. Все это, в свою очередь, сказалось на настроениях граждан: по всей территории страны все чаще вспыхивают народные волнения, которые приводят к столкновениям с полицией, пострадавшим и жертвам.

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