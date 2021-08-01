Pfizer и Moderna повысили стоимость вакцины от коронавируса для Евросоюза

Брюссель, 1 августа. Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna объявили о повышении стоимости своих препаратов для стран Евросоюза.

По предварительным данным, цена вакцины компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена препарата компании Moderna теперь составляет 25,5 доллара, а прежде она равнялась 22,6 доллара, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Представители обеих компаний отказались давать комментарии по этой ситуации.

В странах еврозоны наибольшее распространение получили препараты для вакцинации, произведенные фирмами Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Также пользуются популярностью китайские препараты BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи ранее выступил за то, чтобы прививать людей третьей, бустерной дозой вакцины от коронавируса. Она потребуется только тем, у кого ослаблен иммунитет, хотя все еще может измениться. Опыт Израиля, где применяют препарат от Pfizer, и статистика самой фармкомпании показывают, что двух прививок бывает недостаточно, цитирует его INFOX.

Тем временем в Санкт-Петербурге в рамках бесплатной вакцинации начали прививать российским препаратом «Спутник Лайт». Он подходит людям в возрасте от 18 до 60 лет.