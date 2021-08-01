Галкина с наклеенными усами сравнили с Фредди Меркьюри

Москва, 1 августа. Юморист и телеведущий Максим Галкин сообщил поклонникам в Instagram, что участвует в съемках кино. Он поделился фотографией в образе «самовлюбленного соблазнителя».

Супруг певицы Аллы Пугачевой предстал перед подписчиками с наклеенными усами и голым торсом. Галкин сделал портретное фото в зеркале, сидя в кресле. Он добавил, что таким образом «входит в роль».

Публикация всего за несколько часов набрала более сотни тысяч лайков, под ней появились комментарии звезд шоу-бизнеса. Актриса Алика Смехова заявила, что «верит» перевоплощению Галкина. Вдова театрального режиссера Олега Табакова Марина Зудина отметила, что у шоумена получилось стать «соблазнителем».

К беседе подключились и поклонники артиста. Они стали строить догадки, для какой роли обнажился Галкин. Один из пользователей решил, что муж Пугачевой сыграет офицера Алексея Вронского в оригинальном сериале Netflix «Анна К.».

«Не знаю почему, но мне напомнил Фредди Меркьюри»; «Получился молодой Игорь Николаев»; «С такими усищами только Супер Марио играть», — отреагировали пользователи.

Ранее Максим Галкин поделился в соцсетях снимком двойняшек Лизы и Гарри, которые вместе с дочерью Кристины Орбакайте Клавдией собрались на день рождения к другу.