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Галкина с наклеенными усами сравнили с Фредди Меркьюри
Шоу-бизнес
Галкина с наклеенными усами сравнили с Фредди Меркьюри
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 1 августа. Юморист и телеведущий Максим Галкин сообщил поклонникам в Instagram, что участвует в съемках кино. Он поделился фотографией в образе «самовлюбленного соблазнителя».

Супруг певицы Аллы Пугачевой предстал перед подписчиками с наклеенными усами и голым торсом. Галкин сделал портретное фото в зеркале, сидя в кресле. Он добавил, что таким образом «входит в роль».

Публикация всего за несколько часов набрала более сотни тысяч лайков, под ней появились комментарии звезд шоу-бизнеса. Актриса Алика Смехова заявила, что «верит» перевоплощению Галкина. Вдова театрального режиссера Олега Табакова Марина Зудина отметила, что у шоумена получилось стать «соблазнителем».

К беседе подключились и поклонники артиста. Они стали строить догадки, для какой роли обнажился Галкин. Один из пользователей решил, что муж Пугачевой сыграет офицера Алексея Вронского в оригинальном сериале Netflix «Анна К.».

«Не знаю почему, но мне напомнил Фредди Меркьюри»;

«Получился молодой Игорь Николаев»;

«С такими усищами только Супер Марио играть», — отреагировали пользователи.

Ранее Максим Галкин поделился в соцсетях снимком двойняшек Лизы и Гарри, которые вместе с дочерью Кристины Орбакайте Клавдией собрались на день рождения к другу.

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кино галкин пугачева
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