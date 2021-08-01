Ученые связали вымирание неандертальцев с генетической болезнью

Париж, 1 августа. Результаты последнего исследования генов неандертальцев помогли ученым установить вероятную причину их исчезновения.

Вероятной причиной внезапного исчезновения неандертальцев может быть так называемая генетическая болезнь плода и новорожденного. Такой вывод генетики из университета Экс-Марсель во Франции сделали по итогам изучения генов предка человека. Свои выводы они опубликовали в журнале Ancient Origins.

«Болезнь могла развиться и после спаривания неадертальцев, но риск более заметен при спаривании с предками современных людей», — пишут ученые.

Нетронутые средневековые захоронения обнаружили в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Могильнику присвоили имя Нюрымпосллор 2. Он состоит из шести взрослых и детских могил. Археологи датируют их VI–VII веками нашей эры.