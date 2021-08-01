Американцы в соцсетях осудили Байдена за ускоренную депортацию мигрантов

Администрация Байдена возобновила ускоренную процедуру депортации для семей мигрантов, которые недавно пересекли границу Мексики и США. Об этом сообщается в заявлении Министерства внутренней безопасности.

Мера была предпринята на фоне резкого роста количества нелегальных мигрантов на южной границе и распространения крайне опасного дельта-штамма коронавируса.

“Certain families will now be subject to the fast-track deportation procedure known as "expedited removal," which allows immigration authorities to remove an individual without a hearing before an immigration judge.” https://t.co/EIxG1We7sh — Nathália Urban (@UrbanNathalia) July 30, 2021

В документе отмечается, что специальные депортационные рейсы будут производиться для граждан Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Выдворению подлежат семьи, недавно пересекшие южную границу США и не имеющие законных оснований для пребывания в стране.

«Мы подчеркиваем, что те, кто не могут претендовать на получение разрешения на пребывание в США, будет незамедлительно депортированы», — подчеркнули в министерстве.

Потоки мигрантов обычно сходят на нет в жаркие летние месяцы, однако в июне 2021 число арестов на южной границе достигло пика с апреля 2000 года. По словам двух сотрудников пограничной службы, ожидается, что количество беженцев будет даже выше, чем в прошлом месяце.

Иммиграция, особенно прибытие нелегальных мигрантов на границу Мексики с США, представляет острую проблему в области национальной безопасности.

30 июля были выполнены два депортационных рейса из штата Техас в Сальвадор, Гватемалу и Гондурас — страны, составляющие Северный треугольник Центральной Америки. Всего количество выдворенных беженцев составило 73 человека.

SCOOP: With a spike in covid cases along border and more families crossing into RGV, the Biden admin has shelved plans to phase out Title 42.



Instead, CBP is launching “no doc” flights (ENV) to fast-track deportations & preparing to ramp up expulsions. https://t.co/yT4IzhpBFR — Nick Miroff (@NickMiroff) July 28, 2021

Многочисленные попытки реформирования американского законодательства и обеспечения путей к гражданству для миллионов незаконных мигрантов в Конгрессе оказались неудачными.

Реакция в соцсетях

Решение иммиграционной службы вызвало негативную реакцию в соцсетях. Администрацию Байдена, которая в значительной степени построила свою предвыборную кампанию на «инклюзивности» и обещании отменить жесткие иммиграционные законы Трампа, со всех сторон света обвиняют в лицемерии.

«А в чем дело? Что, выборы закончились? Вы их приглашали, помните? Вы получили их поддержку. А теперь что?», — написал пользователь из Глазго.

Why? Election is over? You invited them remember? You got their support. Now what? — Mmaduwuba (StandWithMNK) (@SydneyNdyson) August 1, 2021

«Так, значит пограничная политика Байдена в общем такая же как у Трампа, только без разделения семей, удивляется пользователь Radical Goats. — То есть Обама уже был достаточно плох. Его не просто так прозвали Главдепортатором. Но возможно Байден в некоторых отношениях будет похуже. То есть он уже ввел ускоренные депортации без судебных решений».

I mean, Obama was pretty bad. He was called Deporter in Chief for a reason. I think Biden might be worse in some ways actually. Like he’s fast-tracking deportations without going through judges. — Radical Goats (@RadicalGoats) July 31, 2021

Американцы недоумевают: «А как же тогда иск, который наш Минюст подал против штата Техас и губернатора Эббота?» Ранее федеральный центр раскритиковал техасского губернатора за законы, нацеленные на депортацию и затруднение передвижения мигрантов.

So what does this mean for the lawsuit the DOJ filed against the state of Texas and governor Abbott? — nathan (@myusernamekl) August 1, 2021

Другие возмущаются неэффективностью всех мер, которые администрация Байдена предприняла для работы с проблемой нелегальной миграции: сначала во время предвыборной кампании мигрантов пригласили в страну, однако сами же испугались новой волны беженцев. Решительно настроенные американцы предлагают свои решения.

«Зачем? Они просто развернутся и пойдут обратно! Это просто трата топлива! Постройте тюрьму на границе и увидите, скоро ли они вернутся. Позвольте фермерам брать с них деньги за проход по собственной территории (ну если только они не подпадают под льготные налоговые категории!)», — смеются в соцсетях.

Why? They'll just turn around and come back! Wasted fuel in the infrastructure! Build a prison at the border and see how soon they came back. Allow the ranchers to charge a property fee for crossing their land unless they're exempt to property taxes. ???? — UNASTY (@UnastyUnasty9) August 1, 2021

Провал одного человека

Громкие предвыборные обещания сыграли против администрации Байдена: первый караван из разрушенного тропическими штормами Гондураса отправился в направлении южной границы США еще до его официальной инаугурации. Новые власти США продолжили жесткую миграционную политику Трампа, однако было уже поздно: в 2021 году каждый месяц количество нелегальных мигрантов, задержанных на территории США, бьет рекорды.

Главным виновником провала миграционной политики США на южной границе можно смело назвать вице-президента США Камалу Харрис, которая была назначена «царем границы» в конце марта. Вице-президент в данной роли оказалась крайне пассивна — лишь к концу апреля сформулировала свой план спасения американской границы путем взаимодействия с Гватемалой, Сальвадором и Гондурасом, уже в мае успела разругаться с президентом Сальвадора Найибом Букеле из-за его диктаторских замашек, а приехав в Гватемалу, призвала мигрантов «не приезжать» в Штаты.