Американцы в соцсетях осудили Байдена за ускоренную депортацию мигрантов

Администрация Байдена возобновила ускоренную процедуру депортации для семей мигрантов, которые недавно пересекли границу Мексики и США. Об этом сообщается в заявлении Министерства внутренней безопасности.
Мера была предпринята на фоне резкого роста количества нелегальных мигрантов на южной границе и распространения крайне опасного дельта-штамма коронавируса.
“Certain families will now be subject to the fast-track deportation procedure known as "expedited removal," which allows immigration authorities to remove an individual without a hearing before an immigration judge.” https://t.co/EIxG1We7sh— Nathália Urban (@UrbanNathalia) July 30, 2021
В документе отмечается, что специальные депортационные рейсы будут производиться для граждан Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Выдворению подлежат семьи, недавно пересекшие южную границу США и не имеющие законных оснований для пребывания в стране.
«Мы подчеркиваем, что те, кто не могут претендовать на получение разрешения на пребывание в США, будет незамедлительно депортированы», — подчеркнули в министерстве.
Потоки мигрантов обычно сходят на нет в жаркие летние месяцы, однако в июне 2021 число арестов на южной границе достигло пика с апреля 2000 года. По словам двух сотрудников пограничной службы, ожидается, что количество беженцев будет даже выше, чем в прошлом месяце.
Иммиграция, особенно прибытие нелегальных мигрантов на границу Мексики с США, представляет острую проблему в области национальной безопасности.
30 июля были выполнены два депортационных рейса из штата Техас в Сальвадор, Гватемалу и Гондурас — страны, составляющие Северный треугольник Центральной Америки. Всего количество выдворенных беженцев составило 73 человека.
SCOOP: With a spike in covid cases along border and more families crossing into RGV, the Biden admin has shelved plans to phase out Title 42.— Nick Miroff (@NickMiroff) July 28, 2021
Instead, CBP is launching “no doc” flights (ENV) to fast-track deportations & preparing to ramp up expulsions. https://t.co/yT4IzhpBFR
Многочисленные попытки реформирования американского законодательства и обеспечения путей к гражданству для миллионов незаконных мигрантов в Конгрессе оказались неудачными.
Реакция в соцсетях
Решение иммиграционной службы вызвало негативную реакцию в соцсетях. Администрацию Байдена, которая в значительной степени построила свою предвыборную кампанию на «инклюзивности» и обещании отменить жесткие иммиграционные законы Трампа, со всех сторон света обвиняют в лицемерии.
«А в чем дело? Что, выборы закончились? Вы их приглашали, помните? Вы получили их поддержку. А теперь что?», — написал пользователь из Глазго.
Why? Election is over? You invited them remember? You got their support. Now what?— Mmaduwuba (StandWithMNK) (@SydneyNdyson) August 1, 2021
«Так, значит пограничная политика Байдена в общем такая же как у Трампа, только без разделения семей, удивляется пользователь Radical Goats. — То есть Обама уже был достаточно плох. Его не просто так прозвали Главдепортатором. Но возможно Байден в некоторых отношениях будет похуже. То есть он уже ввел ускоренные депортации без судебных решений».
I mean, Obama was pretty bad. He was called Deporter in Chief for a reason. I think Biden might be worse in some ways actually. Like he’s fast-tracking deportations without going through judges.— Radical Goats (@RadicalGoats) July 31, 2021
Американцы недоумевают: «А как же тогда иск, который наш Минюст подал против штата Техас и губернатора Эббота?» Ранее федеральный центр раскритиковал техасского губернатора за законы, нацеленные на депортацию и затруднение передвижения мигрантов.
So what does this mean for the lawsuit the DOJ filed against the state of Texas and governor Abbott?— nathan (@myusernamekl) August 1, 2021
Другие возмущаются неэффективностью всех мер, которые администрация Байдена предприняла для работы с проблемой нелегальной миграции: сначала во время предвыборной кампании мигрантов пригласили в страну, однако сами же испугались новой волны беженцев. Решительно настроенные американцы предлагают свои решения.
«Зачем? Они просто развернутся и пойдут обратно! Это просто трата топлива! Постройте тюрьму на границе и увидите, скоро ли они вернутся. Позвольте фермерам брать с них деньги за проход по собственной территории (ну если только они не подпадают под льготные налоговые категории!)», — смеются в соцсетях.
Why? They'll just turn around and come back! Wasted fuel in the infrastructure! Build a prison at the border and see how soon they came back. Allow the ranchers to charge a property fee for crossing their land unless they're exempt to property taxes. ????— UNASTY (@UnastyUnasty9) August 1, 2021
Провал одного человека
Громкие предвыборные обещания сыграли против администрации Байдена: первый караван из разрушенного тропическими штормами Гондураса отправился в направлении южной границы США еще до его официальной инаугурации. Новые власти США продолжили жесткую миграционную политику Трампа, однако было уже поздно: в 2021 году каждый месяц количество нелегальных мигрантов, задержанных на территории США, бьет рекорды.
Главным виновником провала миграционной политики США на южной границе можно смело назвать вице-президента США Камалу Харрис, которая была назначена «царем границы» в конце марта. Вице-президент в данной роли оказалась крайне пассивна — лишь к концу апреля сформулировала свой план спасения американской границы путем взаимодействия с Гватемалой, Сальвадором и Гондурасом, уже в мае успела разругаться с президентом Сальвадора Найибом Букеле из-за его диктаторских замашек, а приехав в Гватемалу, призвала мигрантов «не приезжать» в Штаты.