Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 19:16
19:15
Спорт
Белорусскую спортсменку Тимановскую доставляют в безопасное место
19:14
Политика
В китайском Baijiahao объяснили, почему начало августа оказалось для США тяжелым
19:14
Общество
Эпидемиолог Горелов назвал условие для прекращения борьбы с коронавирусом в России
19:11
Весь мир
Король Марокко призвал Алжир возобновить дипломатические отношения
19:10
Общество
Рухнувший год назад с обрыва в Крыму Mercedes до сих пор «разлагается» на пляже
19:09
Спорт
Волейболист сборной России: Впереди три матча, которые могут изменить жизнь
19:08
Наука
Китайские ученые допустили наличие способности «потеть жиром» у людей
19:07
Общество
Юрий Куклачев рассказал о схожести кошек с людьми и раскритиковал теорию Дарвина
19:03
Шоу-бизнес
Волошина обвинила Биковича в эгоцентризме после расставания с актером
19:02
Политика
Маратели истории: юрист Соловьев о планах Украины убрать мемориал ВОВ во Львове
Все новости

Американцы в соцсетях осудили Байдена за ускоренную депортацию мигрантов

  /   Обновлено: 01 августа 2021 18:53
Весь мир
Американцы в соцсетях осудили Байдена за ускоренную депортацию мигрантов
wikipedia.org  /  U.S. Customs and Border Protection / Public Domain

Администрация Байдена возобновила ускоренную процедуру депортации для семей мигрантов, которые недавно пересекли границу Мексики и США. Об этом сообщается в заявлении Министерства внутренней безопасности.

Мера была предпринята на фоне резкого роста количества нелегальных мигрантов на южной границе и распространения крайне опасного дельта-штамма коронавируса.

В документе отмечается, что специальные депортационные рейсы будут производиться для граждан Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Выдворению подлежат семьи, недавно пересекшие южную границу США и не имеющие законных оснований для пребывания в стране.

«Мы подчеркиваем, что те, кто не могут претендовать на получение разрешения на пребывание в США, будет незамедлительно депортированы», — подчеркнули в министерстве.

Потоки мигрантов обычно сходят на нет в жаркие летние месяцы, однако в июне 2021 число арестов на южной границе достигло пика с апреля 2000 года. По словам двух сотрудников пограничной службы, ожидается, что количество беженцев будет даже выше, чем в прошлом месяце.

Иммиграция, особенно прибытие нелегальных мигрантов на границу Мексики с США, представляет острую проблему в области национальной безопасности.

30 июля были выполнены два депортационных рейса из штата Техас в Сальвадор, Гватемалу и Гондурас — страны, составляющие Северный треугольник Центральной Америки. Всего количество выдворенных беженцев составило 73 человека.

Многочисленные попытки реформирования американского законодательства и обеспечения путей к гражданству для миллионов незаконных мигрантов в Конгрессе оказались неудачными.

Реакция в соцсетях

Решение иммиграционной службы вызвало негативную реакцию в соцсетях. Администрацию Байдена, которая в значительной степени построила свою предвыборную кампанию на «инклюзивности» и обещании отменить жесткие иммиграционные законы Трампа, со всех сторон света обвиняют в лицемерии.

«А в чем дело? Что, выборы закончились? Вы их приглашали, помните? Вы получили их поддержку. А теперь что?», — написал пользователь из Глазго.

«Так, значит пограничная политика Байдена в общем такая же как у Трампа, только без разделения семей, удивляется пользователь Radical Goats. — То есть Обама уже был достаточно плох. Его не просто так прозвали Главдепортатором. Но возможно Байден в некоторых отношениях будет похуже. То есть он уже ввел ускоренные депортации без судебных решений».

Американцы недоумевают: «А как же тогда иск, который наш Минюст подал против штата Техас и губернатора Эббота?» Ранее федеральный центр раскритиковал техасского губернатора за законы, нацеленные на депортацию и затруднение передвижения мигрантов.

Другие возмущаются неэффективностью всех мер, которые администрация Байдена предприняла для работы с проблемой нелегальной миграции: сначала во время предвыборной кампании мигрантов пригласили в страну, однако сами же испугались новой волны беженцев. Решительно настроенные американцы предлагают свои решения.

«Зачем? Они просто развернутся и пойдут обратно! Это просто трата топлива! Постройте тюрьму на границе и увидите, скоро ли они вернутся. Позвольте фермерам брать с них деньги за проход по собственной территории (ну если только они не подпадают под льготные налоговые категории!)», — смеются в соцсетях.

Провал одного человека

Громкие предвыборные обещания сыграли против администрации Байдена: первый караван из разрушенного тропическими штормами Гондураса отправился в направлении южной границы США еще до его официальной инаугурации. Новые власти США продолжили жесткую миграционную политику Трампа, однако было уже поздно: в 2021 году каждый месяц количество нелегальных мигрантов, задержанных на территории США, бьет рекорды.

Главным виновником провала миграционной политики США на южной границе можно смело назвать вице-президента США Камалу Харрис, которая была назначена «царем границы» в конце марта. Вице-президент в данной роли оказалась крайне пассивна — лишь к концу апреля сформулировала свой план спасения американской границы путем взаимодействия с Гватемалой, Сальвадором и Гондурасом, уже в мае успела разругаться с президентом Сальвадора Найибом Букеле из-за его диктаторских замашек, а приехав в Гватемалу, призвала мигрантов «не приезжать» в Штаты.

Американцы в соцсетях осудили Байдена за ускоренную депортацию мигрантов
 / Федеральное агентство новостей

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Американцы в соцсетях осудили Байдена за ускоренную депортацию мигрантов
мигранты сша байден депортация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru