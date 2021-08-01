В США назвали переброску российских Су-25 к границе Афганистана мощным сигналом миру

Вашингтон, 1 августа. Переброска российских штурмовиков Су-25 к афганским рубежам является мощным сигналом Москвы для всего мира, считают американские аналитики.

Россия приняла решение передислоцировать штурмовики Су-25 ВКС РФ с территории Киргизии на аэродром Гиссар, напомнили авторы издания из США Military Watch. Они уточнили, что крылатые машины будут задействованы в ходе совместных с Узбекистаном и Таджикистаном военных маневрах. По словам журналистов, значительное российское военное присутствие в Центральной Азии сохраняется.

Москва перебросила границам Афганистана самолеты на фоне нестабильной обстановки в этой стране, что стало четким сигналом всему миру, что Россия способна защитить своих соседей от любых сил, угрожающих им. Авторы материала подчеркнули, что Су-25 является мощной воздушной платформой, при помощи которой можно одолеть наземные войска противника. Они напомнили, что эти самолеты уже применялись советской армией в Афганистане в 80-х годах прошлого века.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о подготовке также к другим совместным учениям, которые состоятся в августе нынешнего года. Согласно предоставленной информации, маневры «Взаимодействие-2021» пройдут при участии российских и китайских военнослужащих. В ходе мероприятия будет применена различная военная техника, в том числе и самолеты, а также артиллерийские установки. Командования двух стран в составе общего органа управления будут осуществлять руководство учениями. Солдаты ВС РФ и КНР потренируются в контроле над ситуацией, проведении разведывательных миссий и уничтожении «вражеских» сил.