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Российские журналисты назвали пять образцов оружия будущего, которое появится у ВС РФ
Армия
Российские журналисты назвали пять образцов оружия будущего, которое появится у ВС РФ
Global Look Press  /  Evgeny Sinitsyn/Xinhua

Москва, 1 августа. Производимое в России вооружение является одним из самых мощных и технологичных в мире. В будущем ВС РФ пополнятся пятью новыми грозными образцами, отметили российские журналисты.

Журналисты издания «НьюИнформ» назвали наиболее интересные новинки российского ОПК, которые в будущем появятся на вооружении армии России. К примеру, в настоящий момент Москва рассматривает перспективы создания новых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350М. Подобный класс станет следующей ступенью развития проекта 22350, представителем которого является «Адмирал Горшков». Первый корабль в серии будет заложен на предприятии «Северная вервь», расположенном в Санкт-Петербурге, в 2023 году.

Также парк авиационной техники ВКС РФ может пополниться новейшим одномоторным легким истребителем Су-75 Checkmate («Шах и мат»). Этот самолет был впервые показан в ходе авиасалона МАКС-2021. Крылатая машина предназначена для поставок в российские войска, а также для продажи на экспорт. Известно, что стоимость одного легкого истребителя пятого поколения не превысит 30 миллионов долларов. Checkmate должен совершить свой первый полет уже в 2023 году.

Выставка МАКС-2021 смогла удивить посетителей не только истребителем Checkmate, но и легким многоцелевым самолетом ЛМС-901 «Байкал». Эта крылатая машина должна прийти на смену Ан-2. Примечательно, что в конструкции самолета будут применены исключительно отечественные компоненты. Согласно имеющейся информации, максимальная скорость «Байкала» составит 300 километров в час, а дальность полета — 3000 километров. Первые серийные образцы должны появиться уже в 2023 году.

Специалисты из РФ также работают над новейшим военно-транспортным самолетом ПАК ВТА, который по своим габаритам должен превзойти крупнейшую крылатую машину в транспортной авиации Ан-124 «Руслан». Образец будет создан с применением композитных материалов и новейших сплавов. Самолет сможет транспортировать грузы массой не менее 80 тонн на расстояние 5000 километров.

Кроме того, в скором времени у ВС РФ должно появиться еще одно «оружие будущего» — подводные беспилотники «Посейдон», представляющие собой огромные ядерные торпеды. Российский лидер Владимир Путин подтвердил создание подобного вооружения в 2018 году. Посейдон предназначен для поражения прибрежных объектов противника при помощи ядерной боеголовки мощностью до 100 мегатонн.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что к новейшему легкому истребителю Checkmate, который разрабатывается в России, уже присматриваются государства, расположенные на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

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Все новости / Армия / Российские журналисты назвали пять образцов оружия будущего, которое появится у ВС РФ
россия вооружение МАКС-2021
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