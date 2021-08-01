Баранец назвал двойными стандартами выпады Лондона о «российской космической угрозе»

Москва, 1 августа. Заявления Великобритании о «российской космической угрозе» являются двойными стандартами Запада, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Британское военное руководство считает, что российские и китайские космические проекты якобы являются угрозой для государства, ранее заявил глава штаба ВВС Великобритании Майкл Уигстон. По мнению Баранца, который прокомментировал этот вопрос для журналистов Общественной Службы Новостей, подобные выпады Лондона представляют собой не более чем «пустую болтовню», не имеющую никакого отношения к реальности. Он подчеркнул, что британцы сами рады стать «орбитальной угрозой» для кого-нибудь.

Вашингтон вместе с Лондоном уже давно создают космическое вооружение, причем абсолютно не стесняясь этого, отметил военный обозреватель «Комсомольской правды». Он напомнил, что в 1967 году властями Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании было подписано соглашение о космосе, однако американцы предали его забвению. К примеру, в 2019 году в США заявили о разработке нейтронной пушки для нанесения ударов по российским космическим системам, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды».

Москва множество раз призывала Вашингтон отказаться от планов по милитаризации космического пространства, напомнил Баранец. Тем не менее американцы вместе с британцами до сих пор продолжают разрабатывать космическое вооружение, ввиду чего подобные проекты в России являются лишь вынужденным ответом Западу. Военный обозреватель «Комсомольской правды» добавил, что выпады Лондона являются обычным лицемерием.

«Как только Россия или Китай проводят испытания, сразу раздается вой из Лондона и Вашингтона. Все это не более, чем лицемерная пропаганда. Это те самые двойные стандарты, которые характерны для американской политики и Великобритании», — резюмировал Баранец.

Ранее китайские аналитики заявили о недопустимости американской оккупации космоса. По их словам, чтобы не допустить этого и оказать противодействие Соединенным Штатам Россия и Китай должны объединить усилия в космическом пространстве.