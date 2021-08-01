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Юрий Куклачев рассказал о схожести кошек с людьми и раскритиковал теорию Дарвина
Общество
Юрий Куклачев рассказал о схожести кошек с людьми и раскритиковал теорию Дарвина
Федеральное агентство новостей  / 

Теория натуралиста и путешественника Чарльза Дарвина об эволюции живых существ путем естественного отбора не может быть верной. Таким мнением в беседе с ФАН поделился дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал результаты исследования американских ученых. Согласно полученным данным, человеческий геном имеет много общего с кошачьим. Больше сходств у людей лишь с представителями отряда приматов.

«У людей и животных много общего. Они обижаются, умеют любить, ласкаются, бывают снисходительными, однако животные мудрее людей. Они убивают только тогда, когда хотят кушать, а человек убивает постоянно, причем не только физически, но и духовно. Никогда не видел, чтобы животные занимались подобным. Могут выгнать из стаи, и все. Как-то у них все четко, есть взаимопонимание: вожак, стая», — сообщил дрессировщик.

Юрий Куклачев отметил, что авторы данного исследования могли бы найти более важное занятие.

«Лучше ученые бы занимались изучением человеческой духовности — как она влияет на судьбу и жизнь человека», — сказал собеседник ФАН.

Юрий Куклачев рассказал о схожести кошек с людьми и раскритиковал теорию Дарвина
Global Look Press  / Anatoly Lomohov/Russian Look

В завершение он подчеркнул, что не считает, что кошки могут быть предками человека. При этом он не разделяет и общепринятую теорию эволюции.

«Наука подтвердила, что на генетическом уровне это невозможно. Даже виды не могут перейти один в другой. Это немыслимо. Ляпнул Дарвин, а его слова подхватили неверующие: «Мы — от обезьяны!» Вот они от обезьяны и произошли, поэтому и ведут себя как приматы», — подытожил артист.

Ранее ведьма Алена Полынь в беседе с ФАН назвала причину катаклизмов, охвативших мир в последнее время. По ее словам, ненастья вызваны началом нового 12-летнего цикла, который будет наполнен подобными катастрофами.

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