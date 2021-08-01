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Помощник Байдена заявил о необходимости формирования нового Правительства Туниса
Политика
Помощник Байдена заявил о необходимости формирования нового Правительства Туниса
Global Look Press  /  Jdidi Wassim/Keystone Press Agency

Вашингтон, 1 августа. Помощник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с главой Туниса Каисом Саидом, сообщили в Белом доме.

Пресс-служба американской администрации сообщила, что разговор политиков длился на протяжении часа.

«Беседа была сосредоточена на острой необходимости для тунисских лидеров наметить скорейшее возвращение Туниса на демократический путь», — сказано в сообщении.

Помощник президента США указал, что властям Туниса нужно сформировать новый кабинет министров для стабилизации экономики страны. Плюс ко всему Салливан заявил о необходимости оперативного возвращения к работе избранного парламента.

Президент республики Каис Саид 25 июля заморозил работу депутатов, распустил правительство и взял в свои руки исполнительную власть. Это произошло на фоне массовых протестов, прокатившихся по всему государству.

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