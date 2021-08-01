Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 17:41
17:36
Общество
Школа русской литературной критики будет работать в Ясной Поляне
17:36
Происшествия
Спасатели Якутска временно перекрыли улицу из-за аварии на газопроводе
17:34
Общество
Кронштадт ожидает приток туристов после постройки новой дорожной сети
17:33
Экономика
Pfizer и Moderna повысили стоимость вакцины от коронавируса для Евросоюза
17:33
Шоу-бизнес
Галкина с наклеенными усами сравнили с Фредди Меркьюри
17:32
Происшествия
Граждане Молдавии и Украины дурманили отравой россиян в Подмосковье
17:32
Наука
Ученые связали вымирание неандертальцев с генетической болезнью
17:31
Армия
В США назвали переброску российских Су-25 к границе Афганистана мощным сигналом миру
17:30
Армия
Российские журналисты назвали пять образцов оружия будущего, которое появится у ВС РФ
17:28
Армия
Баранец назвал двойными стандартами выпады Лондона о «российской космической угрозе»
Все новости

Станкевич назвал сопротивление худшим сценарием для нарушителей границ РФ у Крыма

  /   Обновлено: 01 августа 2021 17:12
Армия
Станкевич назвал сопротивление худшим сценарием для нарушителей границ РФ у Крыма
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Москва, 1 августа. Иностранных нарушителей ждут серьезные последствия в случае новых антироссийских провокаций в Черном море, считает политолог Сергей Станкевич.

Британский Королевский флот не откажется от заходов в «территориальные воды Украины» вблизи Крыма, заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб в ходе комментария на тему недавней антироссийской провокации с участием эсминца HMS Defender в Черном море. Станкевич в беседе с журналистами издания «Украина.ру» рассказал, что будет с нарушителями границ России у Крыма и какие последствия их ожидают за подобные авантюры.

Нарушивший российские рубежи иностранный корабль будет отконвоирован в ближайший порт, объяснил политолог. После этого на зарубежных моряков будут составлены претензионные документы, уточнил он. Затем они будут отпущены вместе со своим судном, однако лишь в случае, если экипаж не попытается оказать сопротивление российским пограничникам, так как подобный сценарий будет худшим для нарушителей, которых ожидают весьма серьезные последствия.

«Если при задержании команда не окажет сопротивления, то все закончится мирно и просто, их через сорок восемь часов отпустят вместе с судном. Хуже, если будут какие-то акты сопротивления, тогда возможны жертвы», — констатировал эксперт.

Ситуация в Черноморском регионе в настоящий момент весьма напряжена, отметил Станкевич. Тем не менее он выразил надежду на благоразумие американских властей, взявших курс на некоторую разрядку в отношениях с Россией, которые постараются не допустить новых инцидентов, чтобы не нагнетать обстановку.

Ранее китайский эксперт Чэнь Ханьпин заявил, что военнослужащие армии Китая могут применить «российский прием», если западные корабли приблизятся к границам КНР во время похода в Южно-Китайское море. По его мнению, Пекину стоит лицом к лицу встречать противника, демонстрируя свою решимость. Эксперт объяснил, что китайские пограничники могут по примеру коллег из РФ открыть предупредительный огонь, если иностранные моряки не подчинятся требованиям сменить курс и покинуть район.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Станкевич назвал сопротивление худшим сценарием для нарушителей границ РФ у Крыма
россия великобритания станкевич черное море провокации defender
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru