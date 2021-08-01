Станкевич назвал сопротивление худшим сценарием для нарушителей границ РФ у Крыма

Москва, 1 августа. Иностранных нарушителей ждут серьезные последствия в случае новых антироссийских провокаций в Черном море, считает политолог Сергей Станкевич.

Британский Королевский флот не откажется от заходов в «территориальные воды Украины» вблизи Крыма, заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб в ходе комментария на тему недавней антироссийской провокации с участием эсминца HMS Defender в Черном море. Станкевич в беседе с журналистами издания «Украина.ру» рассказал, что будет с нарушителями границ России у Крыма и какие последствия их ожидают за подобные авантюры.

Нарушивший российские рубежи иностранный корабль будет отконвоирован в ближайший порт, объяснил политолог. После этого на зарубежных моряков будут составлены претензионные документы, уточнил он. Затем они будут отпущены вместе со своим судном, однако лишь в случае, если экипаж не попытается оказать сопротивление российским пограничникам, так как подобный сценарий будет худшим для нарушителей, которых ожидают весьма серьезные последствия.

«Если при задержании команда не окажет сопротивления, то все закончится мирно и просто, их через сорок восемь часов отпустят вместе с судном. Хуже, если будут какие-то акты сопротивления, тогда возможны жертвы», — констатировал эксперт.

Ситуация в Черноморском регионе в настоящий момент весьма напряжена, отметил Станкевич. Тем не менее он выразил надежду на благоразумие американских властей, взявших курс на некоторую разрядку в отношениях с Россией, которые постараются не допустить новых инцидентов, чтобы не нагнетать обстановку.

Ранее китайский эксперт Чэнь Ханьпин заявил, что военнослужащие армии Китая могут применить «российский прием», если западные корабли приблизятся к границам КНР во время похода в Южно-Китайское море. По его мнению, Пекину стоит лицом к лицу встречать противника, демонстрируя свою решимость. Эксперт объяснил, что китайские пограничники могут по примеру коллег из РФ открыть предупредительный огонь, если иностранные моряки не подчинятся требованиям сменить курс и покинуть район.