Воспитывающие сына Полунин и Ильиных ждут правильного момента для свадьбы

Москва, 1 августа. Знаменитый артист балета Сергей Полунин объяснил, почему еще не женился на фигуристке Елене Ильиных, с которой они воспитывают сына.

Ребенок знаменитой пары, которому дали необычное имя Мир, появился на свет в США в начале 2020 года. Ильиных и Полунин успели пару месяцев побыть в Соединенных Штатах, а затем улетели в Россию, где провели положенный срок на карантине.

Поскольку у артиста балета прекратились гастроли, паре ничего не оставалось, как проводить время дома. Фигуристка даже рада этой ситуации, так как ее возлюбленный смог побыть вместе с маленьким сыном.

«Сережа говорит, нам дали время узнать друг друга», — подчеркнула Ильиных.

Несмотря на общего сына, пара пока не узаконила отношения. При этом Полунин заверил, что в будущем они точно сыграют свадьбу.

«Просто ждем правильного момента, когда границы откроют», — сказал артист в интервью Hello!.

Танцовщик также признался, что присутствовал на родах. Он не обсуждал этот вопрос с возлюбленной, но изначально не сомневался, что хочет стать свидетелем появления сына свет. Момент рождения ребенка Полунин назвал невероятным.

Артист балета рассказывал, что ему приходилось бороться с наркозависимостью. Из-за употребления запрещенных веществ у него возникли проблемы с сердцем. Сейчас Полунин ведет здоровый образ жизни.