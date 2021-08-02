Традиции «голубых беретов»: как и почему в России появился День ВДВ

Существует в России день, когда мы видим счастливых и купающихся в фонтанах крепких мужчин, — День Воздушно-десантных войск, который ежегодно отмечается в нашей стране 2 августа. Этот день считается чуть ли не самым главным профессиональным праздником, так как «голубые береты» проводят свой день очень шумно и весело.

Несмотря на важность праздника, он не является официальным выходным, поэтому торжество россиянам дарят обычно сами десантники.

История праздника

День ВДВ — относительно молодой праздник. Он учрежден в 2006 году указом президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства, хотя его история началась еще в далеком 1930 году. Именно тогда 2 августа под Воронежем впервые сбросили с парашютами отряд десанта, состоящий из 12 человек. Благодаря учениям Московского военного округа военные специалисты смогли оценить эффективность парашютных войсковых частей. Это привело к тому, что в 1933 году в Приволжском, Московском, Украинском и Белорусском военных округах были сформированы первые авиадесантные батальоны. Далее отряды десантников участвовали в сражениях Великой Отечественной войны. В 1979–1989 годах ВДВ участвовали в боевых действиях в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, с 1988 года по 1992 год выполняли специальные задачи по разрешению межнациональных конфликтов на территории СССР. В 1994–1996 и 1999–2004 годах все соединения и воинские части ВДВ участвовали в боевых действиях на территории Чеченской Республики, в августе 2008 года воинские части ВДВ приняли участие в операции по принуждению Грузии к миру, действуя на осетинском и абхазском направлениях.

vk.com / ВДВ России

Традиции

Конечно, все в России знают о главной традиции «голубых беретов» — встречаться в городских парках и купаться в фонтанах. О точных причинах ее появления не знает никто, но существует интересная версия: любовь к фонтанам обусловлена наличием воды, в которой отражается небо. Таким образом десантники становятся ближе к нему.

Еще одной традицией ВДВ считается поедание арбузов. Во-первых, сезон. Во-вторых, например, в Афганистане арбуз считается праздничным десертом, видимо, десантники, проходившие там службу, переняли этот обычай.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Как отмечают

Праздник устраивают сами десантники 2 августа: они организовывают концерты и проводят мастер-классы. Ежегодно во второй день последнего месяца лета возлагаются цветы к памятникам и мемориалам — десантники вспоминают ушедших из жизни боевых товарищей. Также в день ВДВ солдаты и офицеры, отличившиеся на службе, получают новые должности и звания, а также медали и различные подарки. Десантников поздравляют президент, министр обороны, командующие ВДВ и другие неравнодушие люди. Кроме того, в этот день устраиваются специальные парады, на которых «голубые береты» с достоинством демонстрируют технику, вооружение и свои профессиональные навыки. В крупных российских городах обычно проводятся массовые гуляния, где нередко устраиваются благотворительные акции. Иногда праздник у десантников выдается настолько бурным, что им завидует все остальные российские граждане.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов одобрил рекомендации Роспотребнадзора по ограничениям на День ВДВ в Санкт-Петербурге. Он считает, что лучше избегать массовых сборов даже в такой серьезный и уважаемый праздник. Политик прокомментировал предложенные Роспотребнадзором рекомендации по проведению праздника 2 августа в Северной столице.