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Граждане Молдавии и Украины дурманили отравой россиян в Подмосковье

  /   Обновлено: 01 августа 2021 17:33
Происшествия
Граждане Молдавии и Украины дурманили отравой россиян в Подмосковье
pixabay.com  / 

Московская область, 1 августа. Нарколабораторию обезвредили сотрудники полиции в городском округе Дмитровский. Как стало известно ФАН, граждане Молдавии и Украины организовали производство наркотиков на широкую ногу.

Правоохранителям поступила оперативная информация от агентурных источников, что в Подмосковье граждан Российской Федерации иностранцы подсадили на употребление сильного наркотика. Сыщики организовали над подозреваемыми скрытое наблюдение в рамках оперативного дела. Вскоре стало понятно, что на территории промышленной зоны в деревне Семеновская находится производство по изготовлению наркотических средств.

Подозреваемых решили задерживать с помощью спецназа. 29 июля силовики профессионально блокировали все выходы из помещения, где, предположительно, находилось производство по изготовлению психотропных веществ. Во время штурма склада его обитатели даже не успели оказать сопротивления.

После того как наркодельцов доставили в местный отдел полиции, выяснилось, что помещение, где производилось зелье, принадлежит частному предпринимателю. В ходе осмотра места происшествия силовики нашли в ангаре 19 кг наркотика.

«По подозрению в совершении преступления задержаны 54-летние супруги, жители Молдавии, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Им в сбыте наркотических веществ помогали 28-летний гражданин Украины и 48-летний выходец из Молдавии. Все они находились на территории Московской области незаконно».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемым грозит по обвинению вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Все новости / Происшествия / Граждане Молдавии и Украины дурманили отравой россиян в Подмосковье
подмосковье московская область нарколаборатория
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