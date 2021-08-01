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Путин похвалил теннисистов Павлюченкову и Рублева после победы на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 01 августа 2021 16:53
Спорт
Путин похвалил теннисистов Павлюченкову и Рублева после победы на Олимпиаде в Токио
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 августа. Президент России Владимир Путин поздравил теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева с победой на летних Олимпийских играх в Токио.

Поздравительную телеграмму главы государства, адресованную спортсменам, опубликовали на официальном сайте Кремля. Путин похвалил теннисистов, назвав их молодцами.

«Своим победным выступлением вы вписали еще одну яркую страницу в историю спорта высших достижений и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса», — подчеркнул президент России.

Глава государства пожелал Павлюченковой и Рублеву крепкого здоровья, а также покорения новых спортивных вершин. Кроме того, Путин выразил благодарность тренерам, наставникам и другим специалистам сборной России.

Российские теннисисты завоевали золото в смешанном парном разряде. Серебряная медаль также досталась спортсменам из РФ Елене Весниной и Аслану Карацеву.

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путин токио олимпиада теннис
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