Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 17:41
17:36
Общество
Школа русской литературной критики будет работать в Ясной Поляне
17:36
Происшествия
Спасатели Якутска временно перекрыли улицу из-за аварии на газопроводе
17:34
Общество
Кронштадт ожидает приток туристов после постройки новой дорожной сети
17:33
Экономика
Pfizer и Moderna повысили стоимость вакцины от коронавируса для Евросоюза
17:33
Шоу-бизнес
Галкина с наклеенными усами сравнили с Фредди Меркьюри
17:32
Происшествия
Граждане Молдавии и Украины дурманили отравой россиян в Подмосковье
17:32
Наука
Ученые связали вымирание неандертальцев с генетической болезнью
17:31
Армия
В США назвали переброску российских Су-25 к границе Афганистана мощным сигналом миру
17:30
Армия
Российские журналисты назвали пять образцов оружия будущего, которое появится у ВС РФ
17:28
Армия
Баранец назвал двойными стандартами выпады Лондона о «российской космической угрозе»
Все новости

Байден не смог: миллионы людей могут выселить на улицу накануне нового локдауна в США

  /   Обновлено: 01 августа 2021 17:10
Весь мир
Байден не смог: миллионы людей могут выселить на улицу накануне нового локдауна в США
flickr.com  /  Eric Richardson / CC BY-SA 2.0

Конгресс США не продлил срок действия моратория, истекшего 31 июля, который не позволяет выселять граждан, оставшихся без средств для оплаты арендованного жилья из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Ковидные» парламентские каникулы

29 июля президент Джо Байден предпринял попытку продлить мораторий — он ссылалсяь на стремительное распространение дельта-штамма коронавируса, с которым количество новых выявляемых случаев COVID-19 достигло 32 тысяч в день.

Но 30 июля Палата представителей Конгресса США объявила семинедельные каникулы, не согласовав продление моратория. Демократы утверждают, что конгрессмены от Республиканской партии заблокировали инициативу.

Спикер Палаты Нэнси Пелоси заявила на брифинге для журналистов, что законодателям «не хватило времени, чтобы прийти к консенсусу». Она выразила разочарование из-за того, что республиканцы отказались сотрудничать по этому вопросу, но подчеркнула, что «попытки не будут оставлены».

Представители Демократической партии заявили, что у них не было достаточно поддержки среди членов палаты, чтобы поставить предложение на голосование. Кроме того, даже среди демократов не все поддержали новый мораторий.

Байден не смог: миллионы людей могут выселить на улицу накануне нового локдауна в США
wikipedia.org  / Graywalls / CC BY-SA 4.0

Сенат США провел внеочередное заседание, однако вопрос о продлении не был рассмотрен. Ранее в Белом доме заявляли, что не будут самолично продлевать защитные меры, так как не обладают законными полномочиями для этого.

Цена вопроса

По данным Института Аспена, более 15 млн человек в 6,5 млн домохозяйствах США имеют задолженность по арендным платежам. Суммарный долг перед домовладельцами составляет 20 млрд долларов .

Конгрессмен-демократ от штата Миссури Кори Буш, а также Анна Пресли от Массачусетса и Ильхан Омар от Миннесоты переночевали на улице с 30 на 31 июля на перед зданием Капитолия, чтобы обратить внимание общества на эту проблему.

«Мы не можем выгнать людей на улицы в условиях смертельной глобальной пандемии», — заявила Буш, которая сама когда-то была вынуждена ночевать вместе с детьми в машине из-за нехватки средств на аренду жилья.

Противники моратория объясняют свою позицию просто: домовладельцам приходится выплачивать ипотеку, налоги и страховые взносы за недвижимость, которая не приносит дохода, хотя в ней живут и пользуются ей те самые 15 миллионов человек.

Мораторий на выселение был введен по требованию Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в марте 2020 года, чтобы предотвратить рост бездомности во время пандемии COVID-19. Он был многократно продлен, в последний раз — до 31 июля. В июне представители CDC сообщили, что не будут больше продлевать эти меры.

Байден не смог: миллионы людей могут выселить на улицу накануне нового локдауна в США
wikipedia.org  / Викидим / CC BY-SA 4.0

Власти некоторых штатов, таких как Калифорния и Нью-Йорк, решили пролонгировать запрет на выселение после 31 июля.

Новые антирекорды

Тем временем в нескольких американских штатах наблюдается всплеск количества заражений из-за распространения крайне заразного варианта «дельта».

По данным USA Facts, в июле 2021 года во всех штатах, кроме Айовы, число заражений выросло по сравнению с предыдущим месяцем. Причем в Алабаме, Арканзасе, Луизиане, Миссисипи, Южной Каролине и Теннеси показатели заболеваемости выросли более чем на 400%.

Во всех штатах, где средний уровень за семь дней выше, чем в среднем по США, также зарегистрированы более низкие темпы вакцинации.

В Айове наблюдается наименьшее количество заражений на 100 тысяч жителей — 1,5, в то время, как в Луизиане поставлен антирекорд с 79,2 случаями на 100 тысяч человек.

По данным CDC, 31 июля во Флориде зарегистрировано самое высокое суточное число заражений коронавирусом с начала пандемии — 21, 7 тысячи. Штат стал новым эпицентром эпидемии, так как каждый пятый случай заражения коронавирусом в США приходится на него.

Губернатор Флориды от Республиканской партии Рон Десантис выступал против обязательного ношения масок и вакцинации. А законодательства штата ограничивает принятие таких мер местными властями.

«Во Флориде установлено рекордное число заражений и почти 30% случаев по всей стране. Поэтому именно сегодня Десантис решил аннулировать указ местных школьных советов и запретить обязательное ношение масок в образовательных учреждениях», — написал бывший старший советник Белого дома по вопросам COVID-19 Энди Славитт.

Новые локдауны

Исследование CDC, опубликованное 30 июля, показало, что дельта-вариант коронавируса отличается высокой заразностью и может передаваться привитым людям.

В связи с этим государственный орган поменял прежние антиковидные рекомендации, и теперь вакцинированным людям тоже советуют носить маски в местах с высоким риском передачи вируса.

Администрация президента указала, что будет следовать рекомендациям CDC. Это может означать введение новых локдаунов по всей стране.

Байден не смог: миллионы людей могут выселить на улицу накануне нового локдауна в США
pixabay.com  / 12019

 

Если принятие карантинных мер будет сделано обязательным из-за более заразного и смертоносного индийского штамма, это будет означать выплату правительством уже четвертого по счету пакета пособий по безработице в связи с пандемией.

Все больше американцев требуют новой финансовой помощи со стороны государства. Уже более 3 млн человек подписали петицию с требованием прямых выплат, несмотря на то, что экономика страны демонстрирует признаки роста при высоком уровне инфляции.

Байден не смог: миллионы людей могут выселить на улицу накануне нового локдауна в США
 / Федеральное агентство новостей

Если повторится сценарий 2020 года с национальными локдаунами и замедлением развития экономики, то это непременно повлияет на способность американцев зарабатывать на жизнь и оплачивать такие основные расходы, как еда и жилье. С закрытием предприятий многие потеряют работу и с трудом смогут найти новую.

В администрации Байдена пока что однозначно не высказывалась по поводу введения локдаунов, однако представители CDC настаивают на необходимости усиления ограничительных мер для борьбы с новым агрессивным вариантом коронавируса.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Байден не смог: миллионы людей могут выселить на улицу накануне нового локдауна в США
сша байден выселение коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru