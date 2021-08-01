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Стартовала первая фаза испытаний британской вакцины от чумы на основе аденовируса
Наука
Стартовала первая фаза испытаний британской вакцины от чумы на основе аденовируса
pixabay.com

Лондон, 1 августа. Оксфордский университет объявил о старте первой фазы испытаний нового препарата против чумы.

В его основу заложена та же технология, которая сейчас помогает человечеству бороться с коронавирусом. Чуму провоцируют бактерии Yersinia pestis. Они передаются от животного к человеку через блох. Впоследствии чума распространяется при контактах или через загрязненные биологические жидкости.

Чаще всего чуму лечат антибиотиками. В этом случае критически важна быстрая диагностика заболевания, в частности его легочной формы, отмечает Planet Today. Однако это не всегда возможно, так как районы, где медики фиксируют вспышки, находятся в отдаленных регионах. Oxford Vaccine Group разработала внутримышечную вакцину с использованием модифицированного вируса простуды (аденовируса). Пока препарат протестирован только на животных.

В США ребенок скончался из-за осложнений, спровоцированных чумой. Местный департамент здравоохранения и окружающей среды провел лабораторную проверку. Она пролила свет на случаи чумы в шести округах.

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