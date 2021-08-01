Это страшно: юрист Юкша призвал разобраться с фан-клубом казанского стрелка

В Telegram-канале, где несовершеннолетние фанатки казанского стрелка Ильназа Галявиева собирают деньги на адвоката и рассказывают, что приносят ему продукты, с каждым днем появляется все больше подписчиков. Общественный деятель, адвокат Янис Юкша в беседе с ФАН рассказал, кто создает подобные группы.

«Находится масса полусумасшедших женщин, которые выходят замуж за преступников с пожизненными сроками. Это «Геростратовы дети» — они абсолютно неадекватны в своем восприятии действительности. Мы потеряли целое поколение, дети стали почитателями стрелка», — заявил собеседник агентства.

Янис Юкша отметил, что государство не уделяет должного внимания молодежи, родители также мало занимаются воспитанием детей.

«Мне грустно, что я завтра выйду на улицу, а меня будут окружать эти дети. Европа в этом плане вообще погибла — там ничего человеческого не остается. К сожалению, мы стремительно устремились к тому же направлению, это необходимо пресечь. Это может сделать только государство. Если этого не произойдет, мы получим детей, которые будут ставить лайки сумасшедшим зацеперам, стрелкам и убийцам. Это гипертрофированная психология, которая появилась от просмотра американских боевиков», — объяснил адвокат

В повестке дня нет ни одной позитивной новости, заявил Юкша, а это причина появления подобных Telegram-каналов, где несовершеннолетние поддерживают убийц.

«Этот стрелок возвысился над всей этой помойкой, а его фанаты не знают, что такое умирать и не знают, что такое грех. И в этих условиях дети собирают деньги преступнику, который унес жизни наших граждан. Это страшно. Я надеюсь, что мы начнем трезветь», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, что 11 мая 2021 года Галявиев открыл огонь по ученикам и учителям казанской гимназии №175, в результате нападения погибли девять человек, 23 получили ранения.

Ранее детский, семейный психолог Наталья Наумова объяснила, что привлекло несовершеннолетних девочек в казанском стрелке. Также она рассказала, к каким плачевным последствиям может привести романтизация действий преступника.