Протестующие столкнулись с полицией на акции против ковидных ограничений в Берлине

Берлин, 1 августа. Несколько тысяч сторонников движения против введения новых коронавирусных ограничений вышли на несанкционированные акции в городе. Между демонстрантами и полицией начались стычки.

Тысячи жителей Берлина вышли на улицы города, чтобы выразить своей протест. Граждане возмущены решением властей ввести новые коронавирусные ограничения. К столице Германии присоединилось еще несколько крупных городов страны. По предварительным данным, в акциях протеста участвуют свыше четырех тысяч человек.

Движение начала организация Querdenken, участники которой планировали провести акцию 1 августа — в день годовщины аналогичного протеста в столице ФРГ. Тогда на улицы вышли десятки тысяч граждан. Однако городские власти запретили акцию протеста. Суды поддержали их решение. Но противники коронавирусных ограничений все равно собираются в разных частях города.

Улица 17 июня, где был запланирован сбор манифестантов, уже с самого утра оцеплена полицией. По предварительным данным, в городе проводились задержания, но точное количество пойманных нарушителей неизвестно.