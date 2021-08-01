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Протестующие столкнулись с полицией на акции против ковидных ограничений в Берлине

  /   Обновлено: 01 августа 2021 16:56
Происшествия
Протестующие столкнулись с полицией на акции против ковидных ограничений в Берлине
maxpixel.net

Берлин, 1 августа. Несколько тысяч сторонников движения против введения новых коронавирусных ограничений вышли на несанкционированные акции в городе. Между демонстрантами и полицией начались стычки.

Тысячи жителей Берлина вышли на улицы города, чтобы выразить своей протест. Граждане возмущены решением властей ввести новые коронавирусные ограничения. К столице Германии присоединилось еще несколько крупных городов страны. По предварительным данным, в акциях протеста участвуют свыше четырех тысяч человек.

Движение начала организация Querdenken, участники которой планировали провести акцию 1 августа — в день годовщины аналогичного протеста в столице ФРГ. Тогда на улицы вышли десятки тысяч граждан. Однако городские власти запретили акцию протеста. Суды поддержали их решение. Но противники коронавирусных ограничений все равно собираются в разных частях города.

Улица 17 июня, где был запланирован сбор манифестантов, уже с самого утра оцеплена полицией. По предварительным данным, в городе проводились задержания, но точное количество пойманных нарушителей неизвестно.

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берлин германия протесты ограничения коронавирус
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