Россия направила в МИД Украины ноту протеста. Причиной стали планы властей Львова уничтожить копию ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле». Монумент символизирует доблесть бойцов, бившихся за освобождение Львова от немецко-фашистских захватчиков. По международным соглашениям, украинская сторона обязана сохранять воинские мемориалы, а не разрушать их, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Залуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев возмущен тем, что происходит во Львове и на Украине в целом. Он напомнил, что элемент мемориала, который хотят уничтожить, — это первый советский орден, учрежденный во время войны. При этом в статуте ордена впервые в истории советской наградной системы перечислялись конкретные подвиги, за которые отличившийся мог быть представлен к награде, добавил Соловьев.

«Всего во время войны ордена первой и второй степеней получили почти 1,3 млн бойцов Красной армии, среди которых были люди всех национальностей. Что же не устраивает бандеровских марателей истории? То, что сам орден представляет собой красную звезду, покрытую рубиново-красной эмалью с серпом и молотом в центре и в обрамлении золотых лучей? Или то, что им были награждены сотни тысяч украинцев, пролившие свою кровь за освобождение мира от коричневой чумы? А может, и то, что этот орден являлся одним из немногих советских орденов, передававшихся семье как память после смерти награжденного?» — поделился мнением собеседник ФАН.

Фото из личного архива Ивана Соловьева /

Иван Соловьев обратил внимание, что эти ордена с гордостью носили настоящие герои, а после их ухода из жизни награды бережно хранятся в семьях и передаются из поколения в поколение.

«Без сомнения, орден Отечественной войны — один из ярких и значимых символов нашей Победы. Поэтому и тянут неонацисты свои грязные ручонки к тому, что может объединить людей, напомнить об общем враге и о том, как мы его победили. Для них это как ладан для черта, как крестное знамение для нечистой силы. Надеюсь, сами украинские граждане заступятся за свою историю, за символы, которые носили на груди их деды и прадеды», — заключил Соловьев.

Ранее в беседе с ФАН международные эксперты Дмитрий Журавлев и Алексей Мартынов назвали чествование нацистов во Львове признаком приближения третьей мировой. По их мнению, Россия должна помочь жителям Украины противостоять фашизму. В противном случае он, как раковая опухоль, расползется по всему миру.