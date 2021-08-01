Фанаты восхитились «расслабленным» образом Аллы Пугачевой на звездном застолье

Москва, 1 августа. Звезда российской эстрады Алла Пугачева давно оставила сцену и теперь все время посвящает воспитанию детей и общению с друзьями. На днях певица побывала в гостях у давней подруги.

Художница Алина Редель решила устроить звездное застолье по случаю Международного дня дружбы. за большим столом она собрала большое количество именитых артистов, в числе которых был Игорь Николаев, Валентин Юдашкин и, конечно же Примадонна с супругом, юмористом Максимом Галкиным. Судя по снимкам, которые художница опубликовала в Instagram-аккаунте, на празднике присутствовало около двадцати человек.

Редко удается собрать столько звезд за одним столом — артистам не удается встретиться вместе из-за плотных рабочих графиков. Именно поэтому Алина Редель решила сделать совместное фото на память. Пугачева позирует в кадре рядом с кутюрье Валентином Юдашкиным. Фанаты, увидев снимок, пришли в восторг от «расслабленного» образа артистки. Для встречи с давними друзьями она выбрала обычную олимпийку, но не отказалась от своего фирменного начеса на голове.

Примадонна в последнее время начала отдавать предпочтение необычными молодежными образами. Поклонники каждый раз встречают перевоплощения 72-летней певицы с восторгом. Недавно Дочь артистки Кристина Орбакайте показала на своей странице в Instagram сменившую имидж звездную маму — Аллу Пугачеву.