МОК отреагировал на скандал вокруг белорусской легкоатлетки Тимановской

Токио, 1 августа. Международный олимпийский комитет сообщил, что изучает ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая намерена просить политическое убежище у Австрии.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская оказалась в центре скандала после того, как заявила, что ее заставляют бежать более длинную дистанцию на Играх в Токио, чем она рассчитывала. Олимпийский комитет Белоруссии поспешил сообщить, что спортсменка возвращается домой из-за психо-эмоционального состояния.

Сама девушка называет эту версию «враньем». Она намерена попросить политическое убежище в посольстве Австрии на территории Японии. Международный олимпийский комитет отреагировал на сложившуюся ситуацию, заявив, что уже изучает все обстоятельства инцидента.

Информация о завершении выступлений Кристины Тимановской на летних Олимпийских играх в Токио появилась 1 августа. Белорусский олимпийский комитет уже отозвал заявку на участие спортсменки в двух дисциплинах.