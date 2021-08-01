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Россия помогает Греции тушить мощные лесные пожары

  /   Обновлено: 01 августа 2021 16:29
Происшествия
Россия помогает Греции тушить мощные лесные пожары
pxhere.com

Афины, 1 августа. Греция страдает от разбушевавшихся лесных пожаров. На помощь европейской стране пришла Россия, которая выделила не только специалистов, но и самолет-амфибию.

Власти констатировали, что огонь подошел к жилому сектору в городе Патры. По последним данным, огонь добрался до 12 домов. В больницы доставлены пятеро пострадавших горожан. Только за сутки зарегистрировано более 50 очагов возгорания.

Попытки справиться с огнем на полуострове Пелопоннес пока не увенчались успехом. Власти приняли решение на время прекратить транспортное сообщение региона с остальной частью государства.

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