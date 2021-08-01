Тимур Еремеев объяснил отказ брать фамилию своего отца Спартака Мишулина

Москва, 1 августа. Актер и телеведущий Тимур Еремеев назвал причину, по которой он не стал брать фамилию своего отца, народного артиста РСФСР Спартака Мишулина.

Ведущий шоу «На самом деле» рассказывал в одном из интервью, что является внебрачным сыном Мишулина. Эту историю обсуждали на шоу «Пусть говорят», где дочь покойного актера Карина Мишулина пыталась доказать, что Еремеев является самозванцем. Однако в итоге многие зрители и гости студии встали на сторону телеведущего, обратив внимание на его внешнее сходство с артистом.

Несмотря на родство с актером, Еремеев не стал брать его фамилию. Ведущий пояснил, что давно работает под своей фамилией, поэтому просто привык к ней.

«Актеру тяжело менять имя. Мне не важна какая-то знаковость, преемственность же состоит не в буквах паспорта, а в другом», — отметил актер, отвечая на вопросы в рамках проекта «Загугли звезду» издания Teleprogramma.pro.

Кроме того, телеведущий не сменил фамилию, так как не хотел лишний раз нервировать сестру. Некоторые СМИ писали, что носить фамилию отца Еремееву якобы запретил суд, но сам артист опроверг эту информацию.

«На сайте Тушинского районного суда можно увидеть судебные решения в открытом доступе. Ничего подобного там нет», — подчеркнул ведущий.

Дочь Спартака Мишулина рассказывала, что однажды сотрудники телевидения нашли еще одну «семью» ее отца. Женщина отказалась от участия в эфире, поскольку считает постыдным лезть в чужую жизнь.