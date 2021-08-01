Лайма Вайкуле переживает смерть преданного друга

Рига, 1 августа. Эстрадная певица Лайма Вайкуле раздавлена трагедией, которая произошла в ее семье. Артистка рассказала, что потеряла самого любимого и преданного друга — пса по кличке Бут.

Певица Лайма Вайкуле на своей странице в Instagram опубликовала снимки, на которых позирует со своим любимым питомцем, псом Бутом. Звезда эстрады рассказала, что накануне ее собака — чистокровный французский бульдог — внезапно умерла. Для исполнительницы это стало настоящим ударом, ведь Бут был ее преданным другом. Лайма Вайкуле даже брала питомца с собой на гастроли.

«Вчера меня покинул», — сообщила певица.

Поклонники постарались в комментариях поддержать Вайкуле. Соболезнования выразили и звездные коллеги исполнительницы, в числе которых Максим Галкин, Алла Пугачева, Игорь Николаев, Александр Панайотов и многие другие.

«Я менее месяца назад потерял своего дружочка. Это очень больно. Крепитесь», — написал Лайме Вайкуле Панайотов.

Недавно любимого питомца потеряла светская львица и модель Алена Кравец. Собачку по кличке Николь звезда похоронила со всеми почестями. Она заказала специальный гробик из дуба и красного дерева для Николь, который обошелся в 36 тысяч рублей. Кроме того, Кравец хочет установить на могиле питомца памятника стоимостью 3 миллиона рублей.