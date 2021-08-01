Житель Железноводска с гранатой и ножом угрожал расправой шумным коммунальщикам

Железноводск, 1 августа. Правоохранители Железноводска задержали местного жителя. По словам главы города Евгения Моисеева, злоумышленник угрожал убийством работникам коммунальной службы.

Коммунальщики использовали газонокосилки для уборки травы. К ним вышел житель ближайшего дома и пожаловался на шум от спецтехники. Мужчина потребовал, чтобы они прекратили работу, потому что он не может нормально отдохнуть. Они не стали выполнять его просьбу.

Разъяренный горожанин сходил домой и вернулся с ножом и гранатой в руках. Кто-то вызвал полицию, стражи порядка оперативно приехали и скрутили агрессора.