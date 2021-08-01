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Тимановская запросит политическое убежище в посольстве Австрии в Японии

  /   Обновлено: 01 августа 2021 16:08
Спорт
Тимановская запросит политическое убежище в посольстве Австрии в Японии
facebook.com  /  Belarus Athletic Federation

Токио, 1 августа. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская запросит политическое убежище в австрийском посольстве в Токио.

Об этом спортсменка заявила в прямом эфире «Еврорадио». Ранее стало известно, что Кристина Тимановская в ближайшее время покинет Токио и отправится в Минск.

Одной из основных причин такого решения является плохое психологическое самочувствие спортсменки, сообщили в Олимпийском комитете Белоруссии. Однако сама девушка назвала данное заявление «враньем» и теперь будет пытаться остаться в Японии, передает RT.

Ранее стало известно, что российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. В финале россияне встретились с французами и проиграли со счетом 28:45.

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япония олимпиада тимановская
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